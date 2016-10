Populismi nostaa päätään maailmalla, ja päätöksiä tehdään tunnepohjaisesti ilman merkittäviä argumentteja. Hallituksen suurimmat linjaukset, kuten sote-uudistus ja kilpailukykypaketti, junnaavat paikoillaan eri eturyhmien ajaessa omia etujaan. Aito konsensus on katoamassa eikä tuloksia synny. Ratkaisua on haettava, ja nyt on aika keskittyä tuleviin sukupolviin.

Suomessa vallitsee väittely- ja argumentaatiokulttuurin puute. Kun seurataan suomalaisia keskusteluja, huomataan, että todelliseen väittelytilanteeseen päästään harvoin. Oman mielipiteen pönkittäminen on keskustelijoille usein tärkeämpää kuin rationaalinen argumentointi. Lopputuloksena on, että osapuolet riitelevät keskenään eivätkä edes halua löytää ratkaisuja. Minkä viestin tämä antaa tuleville sukupolville?

Kun emme kansalaisina hallitse väittelyä emmekä argumentointia, se heijastuu myös heikkoihin neuvottelutuloksiin kansainvälisissä neuvottelupöydissä. Ne maat, joissa taidetaan retoriikka ja väittely, saattavat näyttäytyä auktoriteetteina, joiden edessä meidän hiljaisten ja nöyrien suomalaisten on parasta polvistua. Olemme kuitenkin vakuuttuneita, että ideoillamme olisi käyttöä yhteisessä maailmassamme.

Väittely- ja argumentaatiotaitojen puutteet tulevat esiin myös lasten arkielämässä. Luokkahuoneessa omia mielipiteitä ei uskalleta ilmaista – yhteiseen mielipiteeseen yhtymistä pidetään helpompana vaihtoehtona.

Oma mielipide olisi helpompi tuoda esiin, kun sen osaisi argumentoida. Luokan tunnelman tulee olla kannustava ja hyväksyvä. Luokassa on pyrittävä muodostamaan demokraattisia päätöksiä argumenttien ja väittelyn avulla.

Uskomme, että ratkaisuna ongelmiin on väittely- ja argumentointikulttuurin tuominen suomalaiseen perusopetukseen. Argumentoidun mielipiteen esittämistä ei tule pelätä. Opettajan tehtävänä on tukea ja antaa työkalut oppilaille argumentointiin ja väittelyyn. Jotta tämä toteutuisi, asiaan tulisi kiinnittää huomiota jo opettajankoulutuksessa.

Opetussuunnitelman ongelmana on, että väittelyä ja argumentaatiota on ripoteltu nyt vähän kaikkialle – eli sitä ei ole missään. Olisi välttämätöntä, että nämä taidot olisi keskitetty koko koulu-uran kestäväksi kokonaisuudeksi äidinkielessä. Opittuja taitoja tulee hyödyntää myös muissa oppiaineissa.

Tavoitteena on sukupolvi, joka uskaltaa tuoda esiin omat hyvin argumentoidut mielipiteensä ja väittelyn kautta muodostaa yhteisiä päämääriä. Tämä antaisi yksilöille mahdollisuuden onnistua elämän eri osa-alueilla, mikä heijastuisi myönteisesti yhteiskuntaan.

Juhani Karstila

Markus Koskinen

Otso Laakkonen

luokanopettajaopiskelijoita, Helsingin yliopisto