Ensimmäinen äitiyslomani päättyi kymmenen kuukauden jälkeen töihin paluuseen. Äitiyslomani aikana vakituiseksi palkattu sijainen oli ottanut työni ja asiakkaani, eikä itsestään epävarma, johtajana onneton esimieheni tehnyt elettäkään tasapuolisen kohtelun eteen. Sain hoitaakseni asiakkaat, jotka eivät muille kelvanneet.

Ensimmäisen ja toisen lapsen välillä siirryin omaan unelmatyöhöni. Toinen äitiysloma kuitenkin päättyi tietoon, että koko toiminto oli yrityksessä lopetettu ja tarjolla oli jälleen heittopussin asema.

Näin jälkeenpäin voin todeta, etteivät äitiyslomat varsinaisesti edistäneet uraani.

Ihailen 1980-luvulla syntyneiden luontevaa suhtautumista omaan äitiyteensä. He jatkavat töitä äitiyslomallaankin, käyttävät hyvillä mielin lastenhoitopalveluita ja osallistuvat ympäröivään elämään kuten ennen lasta.

Meille 1970-luvun lapsille on iskostettu kammottava uskomus, että lapsen koko elämä ratkaistaan kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Pahinta on, jos imeväisikäistä hoitaa kaksikin tuntia joku muu kuin tuo myyttinen äiti – isäkin on rajatapaus. Vieraita lastenhoitajia ei pidä ajatellakaan, yöhoidosta nyt puhumattakaan.

Tämä johtaa siihen, että moni akateeminen, työstään tykkäävä nainen siirtää lastenhankintaa lähes loputtomiin. Tiedonhankintaan tottuneet akateemiset naiset syyllistyvät äideiksi tultuaan ohjeista, normeista ja keskustelupalstojen neuvoista niin, että äitiydestä on ilo kaukana.

Aktiivisesta työyhteisöstä ja kiireisestä elämästä luopuminen koettelee mielenterveyttä, ja moni tasapainoilee synnytyksen jälkeisen masennuksen kanssa. Osalla äideistä ei ole ympärillään yhteisöä, jos vanhemmat ja sisarukset asuvat muualla ja kavereilla on erilainen elämäntilanne.

Nyt meneillään oleva keskustelu on juuri niin polarisoitunutta kuin äitiyden arkikin. On perheiden oma valinta, jos lasta halutaan hoitaa kotona vaikka kouluikään saakka, mutta yhteiskunnan ei pidä sitä tukea.

Parasta olisi, että Suomi siirtyisi pian Ruotsin 6+6+6 -käytäntöön, jossa kummankin vanhemman tulee käyttää yksi kuuden kuukauden jakso. Tämän lisäksi ei tarvittaisi muita tukimuotoja.

Työpaikoilla pitää kiinnittää huomiota tasa-arvoiseen kohteluun. Vanhempainlomalta palaava on todennäköisesti täynnä työintoa ja uusia ideoita päästyään taas tutun arjen pariin tauon jälkeen. Ruotsin malli edistäisi sitä, ettei äiti olisi aina automaattisesti se, joka jää sairaan lapsen kanssa kotiin.

Meidän tulisi jo luopua keskiaikaisesta äitimyytistä, agraarikulttuurin kotihoitoeetoksesta ja Freudin moneen kertaan vääristyneiksi todetuista teeseistä.

Muussa tapauksessa meidän lienee viisainta luopua naisten akateemisesta koulutuksesta ja passittaa naiset emäntäkouluun. Siitä on kotiäidin uralla huomattavasti enemmän iloa kuin maisterin papereista.

Akateeminen äiti