Keskustelu uuden opetussuunnitelman ympärillä on ollut mielenkiintoista. Myös Helsingin Sanomissa (10.10.) kerrottiin, että ”opetussuunnitelman uudistus tuo kouluun paljon uusia toimintatapoja”. Yksilöllinen opetus, monipuoliset työtavat ja digitaalisuus opetuksessa lisääntyvät. Näin siis ainakin teoriassa, mutta entä käytännössä?

Tiedän monia loistavia opettajia, jotka ovat jo kauan järjestäneet opetuksensa uuden opetussuunnitelman kaltaisessa hengessä: on ryhmätöitä, joiden tavoitteet ovat kaikkien tiedossa; on arviointimenetelmiä, jotka perustuvat asioiden ymmärtämiseen ulkoa oppimisen sijaan; ja on kasvatusmenetelmiä, jotka eivät perustu rankaisuun vaan omista teoista johtuvien seurausten ymmärtämiseen. Niillä opettajilla, jotka ovat vuosia järjestäneet opetuksensa niin sanottujen vanhojen oppien mukaan, muutos ei tietenkään tapahdu hetkessä.

Onko kuitenkin jotain tehtävissä tilanteessa, jossa on selvää, että alakoulussa opiskelevan lapseni opettaja ei noudata opetussuunnitelmaa? Käytössä on vanhoja oppikirjoja, jotka eivät vastaa opetussuunnitelmaa, läksynä on toistamiseen samoja monisteita vuosikymmenten takaa, opetus on luentomaista, toiminnallisuutta ja digitaalisuutta ei ole, puhumisesta seuraa nimen kirjoitus taululle, kokeet mittaavat ulkoa oppimista, ja valitettavasti ainoa yhteistyö kotien kanssa on wilma, joka toimii rikosrekisterin omaisena puuteluettelona.

En näe tässä mitään uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Onko niin, että joissain tapauksissa opettajan pedagoginen vapaus on viety liian pitkälle?

Käsittääkseni opetussuunnitelma on opettajaa velvoittava asiakirja, joten mitä tällaisessa tapauksessa vanhemmalla on tehtävissä? En voi lähteä neuvomaan lapseni opettajaa enkä myöskään usko, että opettajan esimiehen eli rehtorin mahdollisuudet vaikuttaa asiaan ovat niin voimakkaat, että kehityskeskustelun kautta opettaja kokisi pikaheräämisen uuden opetussuunnitelman ja nykyaikaisuuden maailmaan.

Pettynyt äiti