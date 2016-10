Opettaja HS:n mielipidepalstalla: Olen pelännyt raivoavaa lasta, minua on huoriteltu ja olen menettänyt malttini – onko opettajan siedettävä mitä vain?

Iltapäivälehdistössä roihahti kohun liekki lahtelaisen yläkoulun opettajan käyttäytymisestä oppitunnin aikana. Opettajaa oli luvatta kuvattu ja videokuvaa oli levitetty sosiaalisessa mediassa.

Olen ollut opetusalalla lähes kymmenen vuotta. Olen nuori nainen ja luokanopettaja. Lähtökohtaisesti rakastan työtäni. Minulla on vakaat periaatteet ja näkemykset siitä, miksi työtäni haluan tehdä. Teen työtäni täydestä sydämestäni ja haluan taata lapsille ja nuorille mahdollisuuden välittävään ja turvalliseen oppimisympäristöön, jossa kaikilla voisi olla ilo ja hyvä olla, myös opettajilla.

Lähes kymmenen vuoden aikana olen kohdannut monenlaisia oppilaiden aiheuttamia tilanteita, joita minun ei mielestäni tarvitsisi sietää. Minua on kutsuttu vitun huoraksi ja saatanan kitisijäksi. Olen ollut toki myös maailman paskin, ärsyttävin ja rumin.

Olen pelännyt raivoavaa lasta, jolle biologinen säikähtämisreaktioni on ollut syy nauraa ja jatkaa uhkaavaa käytöstä yhä hanakammin. Olen piilottanut puukkoja teknisen työn tunnilla raivokohtauksen vallassa olevan lapsen ulottumattomiin. Olen saanut seksuaalisviritteisiä kommentteja etumuksestani ja takamuksestani.

Minulle on huudettu koulun pihamaan poikki, miten minua haluttaisiin panna. Olen löytänyt valokuvia takapuolestani koulun tableteilta.

Autoni rengas on tyhjennetty ja autoani on heitelty lumipalloilla. Minua kohti on lentänyt jalkapalloja ja käsitöitä. Minut on uhattu tappaa ja kotini on haluttu tulla virtsaamaan sotkuiseksi.

Olen aina pyrkinyt ymmärtämään lasta ja nuorta, jolla on varmasti kovin paha mieli ja olo, kun käyttäytyminen on mennyt yli ymmärryskykyni rajan. Olen yrittänyt selvittää tilanteet niiden rauhoituttua. Olen joka päivä antanut jokaiselle lapselle uuden mahdollisuuden.

Olen kuitenkin myös ihminen, jolle saa tulla paha mieli täysin asiattomasta kohtelusta. Tunnustan, että olen näin ollen myös toisinaan menettänyt malttini ja tehnyt selväksi kovaäänisesti, ettei minunkaan tarvitse sietää täysin asiatonta käytöstä. Vai tarvitseeko?

Luokanopettaja