Suomessa on viime päivinä puhuttu päiväkoti- ja kouluikäisten lasten kohtuuttomuuksiin paisuneista syntymäpäiväjuhlista ja juhlien ympärillä pyörivästä selektiivisestä kaveriruletista. Kyseessä eivät näytä enää olevan ikävät yksittäistapaukset – onhan lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila nähnyt aiheelliseksi puuttua asiaan.

Asun perheeni kanssa Tanskassa ja olen kolmen lapsen äitinä ja koulupedagogina päässyt tutustumaan täkäläiseen tapaan järjestää lasten syntymäpäiväjuhlat. Tanskan mallin soisin yleistyvän Suomessakin, jotta yhdenkään lapsen ei tarvitsisi tuntea itseään syrjityksi, ulkopuoliseksi tai liian varattomaksi osallistumaan luokkakaverin syntymäpäiville.

Tanskassa lasten syntymäpäiväjuhlat järjestetään edelleen hyvin maanläheisesti. Ketään ei jätetä ulkopuolelle: yleisenä tapana on kutsua juhliin aina koko luokka. Tai kaikki pojat tai tytöt – sukupuolittunutta kyllä, mutta ehdottomasti parempi vaihtoehto kuin valikoitujen ulkopuolelle jättäminen.

Stailattujen kattausten, teemaan sopivien lautasliinojen ja muun kilpavarustelun sijasta keskitytään siihen, että kaikki saavat ja voivat olla mukana. Tällöin pääosassa on lasten viihtyminen ja luokan sosiaalisten suhteiden ja yhteishengen vahvistaminen eikä materia.

Esimerkiksi tokaluokkalaisemme luokalla synttärisankarille tuotavien pienten lahjojen summaksi on sovittu noin 3 euroa. Viidesluokkalaisemme luokassa hankitaan porukalla yksi isompi, noin 30 euron arvoinen lahja.

Hyvin tavallista on myös järjestää yhteiset juhlat, jos lasten syntymäpäivät ovat lähellä toisiaan. Meilläkin juhlitaan pian tripla-8-vuotissynttäreitä eli luokan kolmea oppilasta samalla kertaa. Yhteisvoimin saadaan mukavat juhlat vielä helpommin pystyyn, kun yksi pyöräyttää sämpylät, toinen kakun ja kolmas keksii jotakin kivaa pientä ohjelmaa.

Kun vanhemmat hakevat lapsensa juhlista, on maan tapana istua hetkeksi yhdessä kahvikupposelle ja kakunjämille. Yleisesti ajatellaan, että kun me vanhemmat viihdymme ja tulemme hyvin toimeen keskenämme, myös lapsillamme on hyvät edellytykset viihtyä ja tulla hyvin toimeen keskenään.

Monien tutkimusten mukaan Tanska on maailman onnellisin maa. Uskon, että täällä niin syvässä istuva yhteisöllisyys ja kaikki mukaan -mentaliteetti ovat tekijöitä, joiden vuoksi tanskalaiset kokevat itsensä usein hyvin onnellisiksi.

Heidi Jensen

luokanopettaja, koulupedagogi

Silkeborg, Tanska