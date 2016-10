Kaksi peruskoululaista mielipidekirjoituksessa: Määrääkö ihonväri ihmisen kohtelun?

Kaduilla kuulee jatkuvasti ilkeitä rasistisia kommentteja. Useimmiten kommentit kohdistuvat ulkomaalaisiin mutta myös muihin ”normaalista suomalaisesta” poikkeaviin ihmisiin.

Elämme maailmassa, jossa ihmisillä on tarve sopeutua joukkoon. Valitettavasti se on joskus osittain syynä kiusaamiseen. Moni nuori kiusaa tietämättäänkin, kun ei ajattele, että myös leikiksi tarkoitetut sanat voivat loukata. Vaikka kiusaamisesta ja syrjinnästä puhutaan paljon kouluissa ja muualla, se on yhä harmillisen tavallista.

Joten miettikääpä: miksi Suomessa, jossa kuuluisi olla sivistyneitä ihmisiä, on niin paljon ongelmia rasismin ja erilaisuuden kanssa? Miksi esimerkiksi amerikkalaisia ei kohdella samalla tavalla kuin irakilaisia ja syyrialaisia? Miksi ihonväri tai kielitaito määrää sen, kuinka hyvä ihminen on tai kuinka hyvin häntä kuuluisi kohdella?

On väärin tuomita ketään kotimaan, uskonnon tai ulkonäön perusteella. Ei kuulu olettaa, että jos joku tekee jotakin kamalaa, kaikki muut tekisivät samaa. Tämä vääristynyt käsitys täytyy muuttaa, sillä jokainen on arvokas. Viime kädessä erilaisuus on ainoa ihmisiä aidosti yhdistävä tekijä.

Annalina Wheeler

Sela Pitkänen

peruskoululaisia, Espoo