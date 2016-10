Kun aikuinen unohtaa avaimet kotiin, jättää pyykit koneeseen ja tulee kokoukseen väärä muistitikku mukanaan, hän tekee tästä hassun Facebook-päivityksen ja saa sata tykkäystä. Kun vastaavaa tapahtuu lapselle, hän saa nimensä taululle ja rastirivistön sähköisen oppilashuollon rikeseurantaan.

Huolellisuuden arvosana on jäänyt historiaan. Monessa koulussa huolellisuutta kuitenkin edelleen seurataan laiminlyöntien ja unohdusten muistutusmerkinnöillä. Rangaistuskäytännöt vaihtelevat, mutta edelleen on kouluja, joissa käytetään jopa julkisia häpeärangaistuksia, kuten unohtelevien lasten nimilistoja taululla.

Nyt, kun omat lapseni ovat jo jättäneet ala-asteen taakseen, voin puhua unohtelevien lasten puolesta vaikuttamatta curling-äidiltä, joka sutii tietä sileäksi omalle piittaamattomalle pennulleen. Kuudesta lapsestani kahdelle ei tuottanut mitään vaikeuksia ehtiä ajallaan liikkeelle, muistaa ottaa kouluun ja koulusta kotiin kaikki tarvittavat työvälineet ja tuoda allekirjoitettavaksi reissuvihot.

Ne hajamieliset neljä eivät kuitenkaan koskaan istuneet aamulla juonimassa, mitä kaikkia unohduksia päivän mittaan keksisivät kanssaihmisten kiusaksi. Olen harvoin nähnyt niin syvää kauhun ilmettä kuin lapsella, joka koulun pihaan tullessaan tajuaa taas unohtaneensa liikuntavaatteet eteisen penkille.

Pitääkö sitten huolimattomuutta vain sietää? Pitääkö lahopäitä vain silitellä ja muiden sovittaa elämäänsä heidän mukaansa? Mitäs siitäkin tulisi, jos kaikki myöhästyisivät? Ei tietenkään mitään. Seurantaa on toki hyvä jatkaa: ei siksi, että unohduksista piikiteltäisiin, vaan jotta voitaisiin tukea niitä lapsia, joille arjen hallinta on haastavaa. Se, mikä toiselle oppilaalle on sisäsyntyistä ja persoonaan kuuluvaa, voi olla toiselle pinnisteltävä taito läpi koko elämän.

Uuden opetussuunnitelman yhtenä osa-alueena on itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. En tunne yksityiskohtia, mutta uskallan toivoa, että uudessa mallissa pystytään hyödyntämään tutkimustietoa arjen taitojen hallinnasta ja yksilöllisistä eroissa siinä.

Uskon, että nykyään opettajia koulutetaan tarkkailemaan, kannustamaan ja vahvistamaan huolellisuutta sellaisena kuin se kullekin lapselle kussakin kehitysvaiheessa on mahdollista. Suorastaan toivon, että joku edistyksellinen opettaja kimpaantuu ja kirjoittaa vastauksen, jossa kertoo tehneensä jo vuosia työtä yksilöllisten arjen taitojen opettamiseksi. Se toisi uutta toivoa kaikille toivottomille huithapeleille ja heidän vanhemmilleen.

Hanna Hirvonen

lastentarhanopettaja, Kangasala