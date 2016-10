Minulla on takanani 20 vuotta opetustyötä. Näihin vuosiin mahtuu erittäin paljon mukavia muistoja ja hyvää yhteistyötä lasten ja heidän vanhempiensa kanssa.

Eteeni on kuitenkin tullut myös useita tilanteita, joissa ammatillisuus on ollut kovilla. Lapset ja nuoret ovat käyttäytyneet väkivaltaisesti ja kieltäytyneet yhteistyöstä. Oppitunteja on häiritty. Olen saanut ottaa vastaan raivareita, uhkailuja, sylkemistä ja kehotuksia imeä munaa. Tässä vain muutamia esimerkkejä joitain mainitakseni.

Näissä tilanteissa aikuismaisesti ja rauhallisesti toimiminen on onnistunut, toki välillä paremmin ja välillä huonommin. Kun on tuntunut siltä, että ammatillisuus on ollut kovilla ja hermojen menetys lähellä, olen jäänyt sairauslomalle. Se ja työterveyshuollon tukitoimet ovat auttaneet minua jaksamaan tässä työssä näinkin pitkään. Eläkkeeseen on silti vielä noin 20 vuotta. En usko jaksavani.

Jos minua olisi kuvattu näissä ongelmatilanteissa kameroilla ja videot olisi ladattu vaikkapa Youtubeen, olisin nyt varmaankin joko a) sairauseläkkeellä, b) mielenterveyspotilaana, c) kuollut tai d) parhaassa tapauksessa lopettanut opetustyön ja saanut jotain muuta työtä. Kun ikää kuitenkin on lähes 50 vuotta ja cv:ssä on lähinnä opetustyötä, en varmastikaan ole rekrytoijien ykköskohde.

Onko tosiaan niin, että salaa kuvaaminen on sallittua? Voiko opettajan työuran pilata julkisella häpäisyllä? Kuvataan viiden minuutin pätkä ja ladataan se nettiin. Sen jälkeen maineesi on mennyt ja osaamisesi kyseenalaistettu.

Minkä seuraamuksen teostaan saavat nuoret, jotka koulukiusaavat opettajaa?

Kuinka toimia, jos kuukaudesta toiseen vastassa on oikeutensa ja älypuhelimensa tunteva nuorisojoukko, jonka päätehtävä tunnista toiseen on saada opettaja hermostumaan?

Kouluissa selvitetään nykyisin hyvin tarkasti, saavatko esimerkiksi viestimet kuvata lapsia koulutyössä. Missä menee opettajan yksityisyyden raja?

Onko videoiden latailu nettiin uuden opetussuunnitelman mukaista digiosaamista?

Toinen opettaja