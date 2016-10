Lea Puusaari kertoi (HS Tänään 10.10.), miten hyväksi hänen elämänsä tuli, kun hän 45-vuotiaana lopetti tupakoinnin, jonka oli aloittanut 14-vuotiaana.

Moni varmaan tuntee laillani surua ja suuttumusta nähdessään keskenkasvuisen tupakoimassa. Me aikuiset ymmärrämme, millaista tulevaisuutta nuori siinä pohjustaa itselleen – ja ehkä jälkeläisilleenkin, sillä kodin huonotkin tavat tunnetusti siirtyvät usein lapsille.

Tupakoinnin lukuisat terveyshaitat ovat kaiketi riittävästi esillä kouluopetuksessa. Mutta koska terveyshaitat näyttävät nuoresta kovin kaukaisilta, niiden uhka ei tunnu todelliselta.

En tiedä, millä muilla tupakoinnin haittavaikutuksilla nuoria nykyisin pelotellaan. Aiheita olisi kyllä monia. Esimerkiksi se, että tupakalle haiseva saa pakit työpaikkaa hakiessa yhä useammin, tai että tupakointi voi olla jopa este parisuhteelle.

Jo nyt tapaansa tyydyttääkseen joutuu pujottelemaan yhä useampien esteiden lomitse.

Olen ymmärtänyt, ettei mikään muu nautintoaine sido käyttäjäänsä yhtä nopeasti ja totaalisesti kuin tupakka, jos sen kanssa alkaa veljeilemään. Tupakkaan sidottu on kuin orja, joka on orjuuttajansa kahlehtima. Ihminen on ajautunut sellaiseen riippuvuussuhteeseen, että ainetta pitää olla käytettävissä määrävälein.

Jos ostaa askin päivässä, kymmenessä vuodessa tupakkaan kuluu suuri summa rahaa. Jos suunnittelee tulevaisuutta tupakoitsijana, kannattaisi harjoittaa kertolaskua: keskiverto tupakoitsija voi tuprutella kohtuullisen kokoisen asunnon hinnan 20–30 vuodessa.

Esko Aspivaara

Savonlinna