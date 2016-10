Koulutusalan johtajat mielipidekirjoituksessa: Korkeakoulujärjestelmää pitää muuttaa hallitusti

Suomen korkeakoulupolitiikka on myllerryksessä, eikä muutosprosessi ole enää kenenkään hallussa. Juha Sipilän (kesk) hallitus vannoo sitoutuneensa niin sanottuun duaalimalliin, jossa ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on molemmilla omat lainsäädäntönsä ja omat erilliset tehtävänsä. Todellisuus on täysin toinen.

Eri puolilla maata on meneillään ainakin viisi erilaista kehityssuuntaa, joissa ammattikorkeakoulut ja yliopistot tiivistävät yhteistyötään. Tampereella yliopistot ovat yhdistymässä säätiöyliopistoksi ja ammattikorkeakoulu liitetään niihin strategisesti. Lappeenranta ja Imatra ovat luovuttaneet ilmaiseksi amk-osakkeensa Lappeenrannan yliopistolle. Lapin yliopisto oli ostamassa amk-osakkeita Rovaniemeltä miljoonilla euroilla, mitä muut omistajakunnat vastustivat. Oulussa yliopisto rakentaa tiivistä yhteistyötä viiden ammattikorkeakoulun kanssa. Esimerkkejä on muitakin.

Duaalimallia murentaa moni asia. Yliopistojen intoa hakeutua ammattikorkeakoulujen omistajiksi voi arvailla. Tuleeko ammattikorkeakoulututkinnosta näin vain yliopistoon johtava kanditutkinto vai säilyykö se aidosti ammatillisena korkeakoulututkintona?

Poistuuko ylempi ammattikorkeakoulututkinto vähitellen kokonaan? Säilyykö tutkintojen erillisyys, kun opetusta yhdistetään ja hankitaan sieltä, mistä se halvimmalla saadaan? Perustuuko yliopisto-opetus ylipäänsä enää uusimpaan tutkimukseen?

Kun ammattikorkeakoulut hiljattain yhtiöitettiin, niiden osakkaina ja omistajina olivat lähes yksinomaan kunnat. Kuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteyden on katsottu tukevan alueiden elinvoimaa ja kehittämistä sekä turvaavan osaavan työvoiman saantia.

Nyt kuntaomisteisia osakeyhtiöitä siirretään jopa vastikkeetta yliopistoille sen enempiä ajattelematta. Jos päätösvalta toiminnan painopisteistä siirtyy yliopistoille, voi ammattikorkeakoulujen käytäntöön sovellettavan tiedon ja osaamisen tuottamisen painotus vähentyä merkittävästi tai hävitä kokonaan.

Talouden realiteetit on tunnustettava, mutta muutokset pitää pystyä tekemään hallitusti niin, että korkeakoulujärjestelmämme kokonaisuus säilyy. Miten saataisiin koulutuspolitiikan linja ulottumaan hallituskausien yli?

Hyväksyykö hallitus kehityksen, joka johtaa rajujen leikkausten jälkeen korkeakoulukentän pirstaleisuuteen? Mitkä yliopistot ja ammattikorkeakoulut selviävät tästä eloonjäämistaistelusta? Ehkä jonkun toiveissa onkin, että myrskyn jälkeen maassa on enää muutama todellinen tiedeyliopisto ja epämääräinen joukko maakuntakorkeakouluja?

Korkeakoulutuksen kehittämiseksi tarvitaan kansallinen kokonaisnäkemys, jossa määritellään tutkimuksen ja koulutuksen tavoitetila. Yliopisto- ja amk-tutkintojen säilyttäminen erillisinä opintopolkuina on keskeistä, kun yhteistyö tiivistyy.

Toisen asteen ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä tulee vahvistaa ja levittää hyviä käytäntöjä. Uudistusten ensisijaisena tavoitteena on oltava opetuksen ja tutkimuksen laadun parantaminen.

Heljä Misukka

koulutusjohtaja, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Terhi Päivärinta

opetus- ja kulttuuriyksikön johtaja, Suomen Kuntaliitto