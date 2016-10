Erehdyin lukemaan verkkokeskustelussa kommentteja työttömistä. Sain kuulla, että olen laiska ja kuinka minun elättämiseni on väärin. Töitä riittää kuulemma kaikille, jotka haluavat sitä tehdä. Muilta kuuluu ottaa tuet pois. Työttömyysturva on ”lomailurahaa”.

Kunpa voisin sanoa, että tähän häpäisemiseen tottuu, mutta ei siihen totu. Itketti. Jos hallitus jotain on saanut aikaan, se on lisännyt intoa syyttää työttömiä laiskoiksi ja viallisiksi. Saisiko työttömiin kohdistuvan vihapuheen loppumaan? Luuleeko joku, että työtön haluaa ihan huvikseen olla työttömänä, kun jatkuvasti saa lukea, miten täydellisen epäonnistunut hän on ihmisenä?

Työttömälläkin on ihmisarvo