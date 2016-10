Raimo Sailas muistutti kolumnissaan (HS 18.10.) suhdannevaihteluiden vääjäämättömyydestä. Syklin pituus on tosin seitsemän vuotta. Todettiinhan jo Raamatussa, että seitsemää lihavaa vuotta seuraa seitsemän laihaa vuotta.

Nykyisin vaikuttaa siltä, että joka toinen kasvun katkaiseva sokki on suuri ja joka toinen lievä. Sailas muistutti aivan oikein, että seuraavaan talouden yllätykseen on valmistauduttava ajoissa.

Aiemmin Suomessa talouden sokkeihin voitiin sopeutua devalvaatiolla. Nyt se ei ole mahdollista. Euromaiden talouden kriisien puskurien vahvistamiseksi Maastrichtin sopimuksessa asetettiin julkiselle taloudelle kestävyysvaatimukset. Kun niitä ei ole noudatettu, eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjärjestelmän puitteissa on otettu käyttöön uusia mekanismeja. Valitettavasti nämäkään hallinnolliset menettelyt eivät vakuuta.

Osana eurooppalaista pankkivalvontaa pankeille tehdään stressitestejä. Niiden tarkoitus on varmistaa, että pankit selviytyisivät talouden suurissa muutoksissa. Tämä on hyvä, koska useiden pankkien kaatuminen olisi ongelma tallettajille ja myös valtioille ja koko taloudelle.

Eikö myös valtiot pitäisi alistaa vastaavanlaiseen stressitestiin? Siinä voitaisiin olettaa talouden syöksy kahden vuoden aikana esimerkiksi 12 prosentilla. Tämän jälkeen arvioitaisiin valtion kyky elvyttää ottaen huomioon lainansaantimahdollisuudet markkinoilta.

Jos elvyttämismahdollisuuksia ei ole, pitäisi arvioida automaattisten stabilisaattorien eli työttömyyden aiheuttamien kasvavien tulonsiirtojen kustannukset. Jos nykytason korvauksiin ei ole mahdollisuuksia, pitäisi arvioida julkisten menojen leikkaustarve.

Stressitestin tuloksen pitäisi olla sellainen, että valtio kykenee vakaviinkin sokkeihin joutuessaan turvaamaan välttämättömimman sosiaali- ja terveysturvan. Talouden sokin jälkeisenä seitsemänä vuotena eduskunnalla pitäisi olla velvollisuus vahvistaa valtion talous stressitestin kestävälle tasolle.

Ongelma on ajankohtainen. Rajuja talouden syöksyjä on aina edeltänyt pitempi keskuspankkien kasvun vauhdittamiseen pyrkivä liian alhaisen koron rahapolitiikka. On mahdollista, että juuri nyt luodaan pohjaa seuraavalle syvälle syöksylle.

Kimmo Sasi

diplomiekonomi, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan entinen puheenjohtaja

Tampere