Suomessa jää vuosittain paljon miehiä leskeksi. Näin kävi myös minulle vajaa vuosi sitten.

Leskeksi jääminen on kova kolaus miehelle, joka on kymmenien vuosien ajan saanut rakastavan vaimon palveluja kodinhoidossa, ruuanlaitossa, pyykinpesussa ja vuoteen petaamisessa. Mies on saanut myös hellää syleilyä ja suukottelua – ja paljon muutakin hyvää yhdessä elämisestä.

Miehet eivät ole aina muistaneet antaa riittävän paljon arvoa sille suurelle huolenpidolle, jota he ovat saaneet. On ajateltu, että on naisten töitä, jotka kuuluvat avioliitossa naisille.

Kun vaimo lähtee lopullisesti ja vie palvelut mennessään, herää kysymys: mitäs nyt tehdään? Leskimies on tällaisessa tilanteessa usein aivan hoo moilasena. Hänen on suunniteltava uudelleen, millä lailla elämäänsä jatkaa ja miten käytännön asioista selviää. No, se onkin jo suurempi juttu. Pakon edessä on kuitenkin ensin opeteltava tekemään kotityöt ja totuteltava asumaan ja elämään yksin.

Vaikeita hetkiä on esimerkiksi silloin, kun yö saapuu ja on mentävä nukkumaan yksin. Kaikki ajatukset alkavat silloin kiertää päässä, eikä uni tule. Ikävä kyllä tulee, ja siihen sitä sitten lopulta nukahtaa.

Yksinäisyyden peikko on hirvittävä, jos se pääsee hallitsemaan ihmistä. Yksinäisyys tuo suurta surua, loputonta kaipuuta, sisäistä sydämen itkua, toivottomuutta, unettomuutta, pahoja ajatuksia ja toisen ihmisen kaipuuta. Vaikka mitä.

Se voi myös käpertää ihmisen istumaan kotituoliin kaljapullo yhdessä ja tupakka toisessa kädessä. Moni alkoholisoituu yksinäisyydessään.

Mietittyäni viikkoja näitä yksinäisyyden ongelmia päätin lopulta julistaa sodan yksinäisyyttä vastaan. Tässä sodassa hyökätään yksinäisyyden peikkoa vastaan. Aseina ovat uusien ihmissuhteiden solmiminen sekä verkostoituminen monenlaisissa harrastuksissa, joissa on mukavia ihmisiä ja joissa itse viihtyy.

On myös lähdettävä lenkille vaikka väkisin ja käytävä keilaamassa, golfaamassa, puistoshakissa, teattereissa ja konserteissa. Kotona voi katsella televisiosta hyviä asia- ja viihdeohjelmia ja lukea aamulla sanomalehteä.

On hyvä muistaa sekin, että myös leskimiehet voivat hakeutua tyylikkäiden naisten seuraan ja pitää heitä vaikka kädestä kiinni. Kannattaa kokeilla, et kadu.

Veikko Byysing

Helsinki