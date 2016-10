Olen alakoulun opettaja ja ollut työssäni jo vuosia. Julkisuudessa käytävä, koulukiusaamista koskeva keskustelu kärsii vuodesta toiseen faktojen puutteesta. Kysymys on opettajia sitovasta vaitiolovelvollisuudesta, joka on vastoin tarkoitustaan kääntynyt oppilaiden omaa etua vastaan.

Lainsäädäntö on tarpeellinen, mutta tapa, jolla kunnat käyttävät sen suomaa mahdollisuutta säästääkseen, on sanalla sanoen sairas. En sano, että vaitiolovelvollisuudella säästäminen olisi kunnissa mitenkään suunnitelmallista. Väitän kuitenkin, että nykytilanne ei olisi mitenkään mahdollinen, jos suurin osa äänestävistä ihmisistä tietäisi, mitä koulun seinien sisäpuolella tapahtuu.

Kokemukseni mukaan peruskouluissa on vakiintunut tilanne, jossa 0–5 prosenttia koulua käyvistä oppilaista ei ole koulukuntoisia. Valtaosa kouluissa ilmenevästä väkivallasta ja sellaisesta kiusaamisesta, joka on käytännössä puuttumisen tavoittamattomissa, on juuri tämän joukon aikaansaannosta – oppilaiden, joiden oma psyyke on pirstaleina.

Harha syntyy, kun koulun ulkopuolella oletetaan väkivaltaisesti käyttäytyvän oppilaan saavan jotain pikaista apua. Ei. Hänellä on oikeus saada opetusta. Pahoinpideltyään luokkatoverinsa ja lyötyään opettajaa hän tulee seuraavana aamuna kouluun. Välitöntä hoitopaikkaa ei ole, eikä pienryhmäpaikkaa kesken lukuvuoden tule. Määräaikaisessa erottamisessa on kunnan näkökulmasta niin paljon ongelmia, että sen käyttö on monissa kunnissa käytännössä tulpattu.

Onkin perusteltua väittää, että yksilön oikeus saada opetusta menee muiden oppilaiden ja opettajien koskemattomuuden sekä opetussuunnitelman toteutumisen edelle.

Käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi jää järjestellä koulussa olosuhteita niin, että joku aikuinen ehtisi aina sairaan oppilaan nyrkin tielle, kun itsehillintä pettää. Ei ole kovin yllättävää, että kouluavustajat ovat yksi eniten väkivaltaa työssään kohtaava ammattiryhmä. Aina ei valitettavasti ehditä väliin. Kodin ja koulun välinen luottamus on kovilla, kun jonkun lapsi joutuu toistamiseen saman lapsen pahoinpitelemäksi eikä voida todeta muuta kuin että olemme tehneet koulussa kaikkemme – niin kuin olemmekin.

Avun saaminen vie aina kuukausia, joskus vuosiakin. Tuona aikana me koulun aikuiset hoidamme sitten sairaan oppilaan jo ennestään pirstaleista psyykettä turvautumalla kiinnipitoon. Todella kuntouttavaa.

Opettaja