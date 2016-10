Matkailussa kehitetään paikkabrändejä, jotta kohde nousisi kuluttajien tietoisuuteen ja jotta siihen liittyisi myönteisiä piirteitä, jotka voisivat herättää matkailijan kiinnostuksen. Paikkabrändäys on kova työ: brändin pitäisi olla houkutteleva, mutta annetun kuvan tulisi olla ainakin jokseenkin totuudenmukainen. Myös paikallisväestön tulisi hyväksyä brändi.

Brändityötä tehdään usein käyttämällä hyväksi nimiä. Nimen ja brändin pitää olla kuvaavia ja mieleenpainuvia, eikä niitä tulisi voida helposti sekoittaa muiden brändien kanssa.

Suomen lentoasemat ovat valtio-omisteisen Finavian hoidossa. Suurimmaksi osaksi asemat on nimetty sen paikkakunnan mukaan, jossa ne sijaitsevat. Tämä on johdonmukaista ja varsinkin meille suomalaisille helppo käytäntö. Tässä on kuitenkin heitetty hukkaan ulkomaisille matkailijoille suunnatun brändäyksen mahdollisuus.

Aiemmin on ehdotettu, että Helsinki-Vantaan lentokenttä nimettäisiin säveltäjä Jean Sibeliuksen mukaan, mutta Finavia torjui tämän ehdotuksen. Parhaillaan on vetämässä aloite, jossa ehdotetaan Kittilän lentoaseman nimen vaihtamista Aarne Nikan lentoasemaksi edesmenneen kunnanjohtajan mukaan. Oletettavasti tämäkin ehdotus torpataan.

Ulkomailta Suomeen matkustaessani olen monet kerrat joutunut tavaamaan virkailijoille määränpääni ja selittämään, missä päin se sijaitsee maailmassa. Mieleen on silloin usein noussut, miten kätevää ja brändilogiikan mukaista olisi, jos lentoasemien nimet olisivat selkeitä ja tunnettuja – ulkomaillakin.

Käytäntö on erilainen eri puolilla maailmaa. Etelä-Amerikka on täynnä kenraalien, presidenttien ja muiden poliitikkojen lentoasemia, muualla on kuninkaiden ja sulttaanien omat kentät. Säveltäjät ovat suosittuja: on olemassa muun muassa lentokentät Chopin (Varsova), W. A. Mozart (Salzburg) ja Ferenc Liszt (Budapest). Yhdysvalloissa viihdeala on nostettu kunniaan, esimerkeiksi käyvät John Wayne (Santa Ana) ja Louis Armstrong (New Orleans).

Euroopassa Puola on nimittänyt lentoasemansa maan merkkihenkilöiden mukaan: muun muassa paavi, kirjallisuuden Nobelin palkinnon voittaja ja tiedemies ovat saaneet kenttänsä. Britanniassa on taruista tutun Robin Hoodin (Doncaster) lentoasema.

Suuri osa naisten mukaan nimetyistä lentokentistä, kuten esimerkiksi Benazir Bhutto (Islamabad) ja Queen Alia (Amman), sijaitsee muslimimaissa. Muut naisten mukaan nimetyt kentät ovat Intiassa ja Karibialla. Tasa-arvostaan tunnetussa pohjolassa ei ole yhtään tällaista kenttää.

Ehdotan, että Finavia järjestäisi kaikkia asemia koskevan nimiaivoriihen, jotta brändit nousisivat esille paikkakuntien lisäksi. Eikö kansainvälisille matkustajille olisi helpompaa, jos määränpää olisi paikkakunnan nimen sijaan esimerkiksi Santa Claus (Rovaniemi), Levi (Kittilä), Moomin (Turku) tai Thousand Lakes (Jyväskylä)?

Johan R. Edelheim

matkailututkija, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto