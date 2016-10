Lääketieteen tohtori, dosentti ja Käypä hoito -suositusten päätoimittaja Jorma Komulainen kirjoitti (HS Mielipide 17.10.), että sisäilman terveysvaikutukset tunnetaan hyvin. Tämä ei kuitenkaan tule esille Käypä hoito -suosituksessa.

Suositus on puutteellinen muun muassa toksikologian ja infektiosairauksien osalta. Siitä on jätetty pois paljon olennaista. On menty ajassa taaksepäin keskittyen vähätellen hengitystieoireiluun, huomioimatta tärkeitä tutkimuksia.

Komulainen totesi sisäilmaan liittyvän nykytiedoin selittämätöntä oireilua, jonka yksi syy voi olla ympäristöherkkyys, joka ei selity muun muassa mikrobeilla. Hänen mukaansa tarvitaan lisää tutkimusta, ennen kuin on mahdollista antaa tutkimustietoon perustuvia hoitosuosituksia.

Suosituksen epätieteellinen ja potilasta syrjivä ympäristöherkkyysosio antaa kuitenkin ymmärtää, että sairaus olisi hoidettavissa käyttäytymisterapialla, vaikka tutkimuksien mukaan terapia ei paranna sisäilmasairautta. Työterveyslaitoksen antamassa aiemmassa sisäilmaoireita koskevassa terveydenhuollon koulutuksessa sisäilmaoireilu on niputettu ympäristöherkkyyden alle sairastuneita vähätellen ja oireita psykologisoiden. Sama jatkuu nyt suosituksessakin.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta laati vuonna 2013 mietinnön kosteus- ja homeongelmista. Hallitus sai tehtäväksi ryhtyä toimenpiteisiin huonosta sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden ihmisten tutkimusten, hoidon sekä viranomaisten antaman tuen parantamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö on suunnitellut laajaa koulutusta syksylle 2016. Sen tavoitteena on jalkauttaa tuore suositus perusterveydenhuoltoon.

Yhdistyksemme on huolissaan siitä, että eduskunnan tarkastusvaliokunnan tarkoittama potilaan aseman parantaminen ei toteudu tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. Suosituksen mukainen hoito ei kuntouta sisäilmasairasta kasvattaen yhteiskunnallisia kustannuksia. Pahimmillaan se voi huonontaa potilaan asemaa entisestään ja vaarantaa potilasturvallisuuden.

Piia Raita

puheenjohtaja, Terve Sisäilma ry