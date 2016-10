Mielipidesivulla (HS 23.10.) käsiteltiin yksinäisyyttä. Haluan kertoa niistä tekijöistä, jotka ovat helpottaneet omaa yksinäisyyttäni.

Vaimoni sairastui heti eläkkeelle päästyämme Alzheimerin tautiin. Neljä vuotta hoidin häntä kotona yötä päivää. Olimme yhdessä vailla mitään kontaktia. Välillämme oli vain hoitosuhde. Vaimoni oli paikalla muttei läsnä.

Tällainen yksinäisyys on piilossa, eikä se näy ulospäin. Tätä arkea kukaan toinen ei näe: teet kaiken yksin, päätät kaikesta yksin, olet kaikissa kodin toimissa yksin.

Kun lopulta raskain mielin jouduin luopumaan vaimostani hänen siirryttyään hoitokotiin kolme vuotta sitten, alkoi toisenlainen yksinäisyys: tyhjyys.

Tärkein yksinäisyyttäni lieventävä tekijä ovat lapset ja lastenlapset. Hyvät suhteet heihin ovat olleet erittäin tärkeitä. Ilman heidän tukeaan olisin ollut hukassa.

Toki kaikilla ikääntyvillä ei ole lapsia, mutta silloin ystävien merkitys korostuu. Minulle ja vaimolleni oli syntynyt vuosien varrella hienoja ystävyyssuhteita, joiden todellinen arvo mitattiin nyt. Se tuki, jota olen heiltä saanut, on ollut mittaamaton.

Entä miten tällaisen, puolisonsa näin menettäneen on elettävä? Minulle asia valkeni, kun eräs geriatri kertoi minulle viestissään: ”Olet elävän leski. Muista silti, että sinulla on oma arvokas elämäsi elettävänä.”

Rohkaistuin tästä niin, että olen alkanut elää omaa arvokasta elämääni. Minulla on naisystävä, jonka kanssa ulkoilen ja käyn näyttelyissä. Laitamme ruokaa ja jopa matkustelemme. Tiedän, että on tahoja, jotka ovat valmiita kivittämään minut tämän takia. Lapseni ja ystäväni ovat hyväksyneet asian hienosti, ja se on minulle tärkeää.

Tietenkin vaimoni on sydämessäni ikuisesti, eivätkä muistot ja rakkaus ole haalistuneet – pikemminkin vahvistuneet. Näin elämällä vältän yksinäisyyden ja elän tasapainoista elämää.

Anatoli Korelin

Helsinki