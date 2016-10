Kelan pian eläköityvä pääjohtaja Liisa Hyssälä totesi Ylen Ykkösaamussa (8.10.), että nykyinen tukijärjestelmä on vanhentunut eikä enää sovi yhteiskuntaan, jossa ihmiset tekevät säännöllisten palkkatöiden sijaan keikka- tai pätkätöitä tai työllistävät itse itsensä. Hyssälä esitti myös, että perustulo saattaisi helpottaa byrokratiaa sekä työllistymistä entistä pirstaleisemmassa työelämässä.

Lähipiirini hiljattaiset kokemukset on surkuhupaisa esimerkki siitä, kuinka kipeästi muutosta kaivataan. Nykyinen tukijärjestelmä ei tue ihmisiä vaan jauhaa heidät palasiksi.

Veljeni perhe on elänyt pienillä tuloilla jo vuosia joko jommankumman tai molempien vanhempien työttömyyden takia. Veljeni vaimo putosi työelämästä perheen ensimmäisen lapsen synnyttyä. Sittemmin lapsia syntyi vielä kaksi lisää. Kuuden vuoden kotiäitiyden ja jokaisen lapsen myötä uusiutuneen synnytyksen jälkeisen masennuksen jälkeen kynnys työelämään paluuseen on ollut korkea.

Koska halua työllistymiseen kuitenkin on, veljeni vaimo keksi ratkaisun tilanteeseen: hän ryhtyisi perhepäivähoitajaksi, jolloin hän voisi työskennellä kotona ja samalla hoitaa omia lapsiaan. Jotta paluu työelämään olisi riittävän loiva, aluksi tarkoituksena oli ottaa vain yksi hoitolapsi, joka olisi hoidossa osan viikkoa. Veljeni vaimo otti itsenäisesti selvää kaikesta perhepäivähoitajaksi ryhtymiseen liittyvästä, kouluttautui ja järjesti asiansa. Toisin sanoen hän työllisti itse itsensä. Vaan miten palkitsee yhteiskunta moisen yritteliäisyyden?

Koska veljeni on työtön, Kela päätti hiljattain, että kahdesta kotona hoidettavasta omasta lapsesta saatava kotihoidon tuki vähennetään hänen työttömyyspäivärahastaan. Tämä tarkoittaa noin 600 euron menetystä kuukaudessa. Se on järkyttävä summa viiden hengen pienituloiselle perheelle. Ongelma ei ole siinä, että työtön saisi liikaa tukea, vaan siinä, että työtä tekevää rangaistaan.

Säilyttääkseen taloudellisen tilanteensa edes ennallaan perheen ainoa vaihtoehto on, että veljeni vaimo palaa takaisin työttömäksi. Jos molemmat vanhemmat ovat työttömiä, perheen tulot kaikkine tukineen ovat lähes samat kuin jos toinen olisi tehnyt töitä. Pettymys on ollut valtaisa paitsi menetettyjen tulojen myös omanarvontunnon kannalta.

Entistä järjettömämmäksi asian tekee se, että veljeni vaimon sisko on muuten täsmälleen samassa tilanteessa, paitsi että hänen miehensä käy töissä. Sisko työskentelee perhepäivähoitajana ja hoitaa kahta omaa lasta kotona. Näin ollen heidän perheensä on oikeutettu samaan kotihoidon tukeen, joka veljeni perheeltä vähennettiin. Siis perhe, jossa molemmat vanhemmat tekevät töitä, saa kotihoidon tukea, mutta perhe, jossa toinen vanhempi on työtön, ei saa. Eikö tukijärjestelmän pitäisi tukea nimenomaan niitä, joilla on siihen suurin tarve, kuten työttömiä ja pienituloisia?

Veljeni vaimo on valittanut Kelan päätöksestä oikeusasiamiehelle, mutta siitä tuskin on hyötyä, sillä päätös on tehty lakipykälien mukaisesti. Herääkin kysymys, onko tällaisissa pykälissä mitään järkeä.

Tukijärjestelmän kurittamat