On valitettava tosiasia, että kiinnostus nyrkkeilyn kuninkuusluokkaan eli raskaaseen sarjaan on hiipunut sen kulta-ajoista huomattavasti. Esimerkiksi vuonna 1974 Muhammad Ali ja George Foreman kohtasivat Zairen yössä myyttisiin mittoihin kohonneessa ottelussa, joka sai nimen ”The Rumble in the Jungle”. Tuolloin kaksi täysin erityyppistä taistelijaa ratkaisi raskaansarjan kiistattoman kuninkuuden.

Tuo tapahtuma oli ehdoton ykköspuheenaihe koko maailmassa jo kuukausia ennen alkukongin kumahdusta. Se sai aivan tavallisetkin kaduntallaajat innostumaan, väittelemään ja pohtimaan erilaisia nyrkkeilyn hienouksia sekä muistelemaan muita suurmatseja. Sekä Alilla että Foremanilla oli kummallakin fanaattiset kannattajansa, ja harvoin on mihinkään urheilutapahtumaan liittynyt niin paljon jännitteitä ja silkkaa magiikkaa kuin tuohon mahtavaan välienselvittelyyn Afrikan viidakossa!

Kun nykyisin Klitschkot, Furyt, Joshuat ja kumppanit mittelevät ihan missä tahansa maailmankolkassa, tapahtumat ovat tuohon Zairen-ottelun taikahetkeen verrattuna todella köyhiä – niissä ei ole tunnetta.

Nykyajan uudet nyrkkeilyottelut ovat kuin ennalta sovittuja hääseremonioita verrattuna siihen sähköön, jonka loivat esimerkiksi Rocky Marcianon, Joe Louisin tai 1920-luvun suurimman urheilun supertähden Jack Dempseyn ja ”Galvestonen jättiläisen” Jack Johnsonin ottelut. Ja kun ”Iron Mike” Tyson oli parhaimmillaan, jo hänen pelkkä kehään tulonsakin sai kylmät väreet pintaan jopa kehätuomarilla.

Sotien jälkeen julkaistut sanomalehtijutut kertovat, kuinka intohimoisesti nyrkkeilyn raskassarja kiinnosti ihmisiä. Silloin se oli urheilun ehdotonta aatelia. Nyt tilalle ovat tulleet Formulat ja vapaaottelut, tosin huomattavasti vähemmällä glamourilla kyllästettyinä.

Vanhaan hyvään aikaan nyrkkeilyssä riitti jännitteitä luonnostaan niin valtavasti, että ihmiset saatiin hullaantumaan ilman mitään hypetyksiä ja myyntikikkoja. Kun Max Schmeling ja ”Ruskea pommittaja” Joe Louis vuonna 1938 kohtasivat toista maailmansotaa ennakoivassa trillerissä, asetelmaa ei tarvinnut hehkuttaa. Ja kun Ali teki paluun vankilavuosien jälkeen Joe Frazieria vastaan MM-ottelussa, koko planeettamme seurasi ottelua henkeään pidätellen.

Raskaansarjan loiston hiipumista selittää osittain se, ettei enää näe ihmismieliä sykähdyttäviä tuhkimotarinoita, joissa noustaan ryysyistä rikkauksiin. Toki nekin elävät yhä, mutta eivät niin aidosti kuin ennen. Nykyisin voitot ovat vain voittoja ja tappiot tappioita. Draamaa on vähän.

Tuntuu siltä, että nyrkkeilystä ollaan tekemässä siloposkisten miesten laji. Ammattinyrkkeilyssä komealla ulkonäöllä ei saavuteta mitään eikä hienoilla korulauseilla voiteta yhtään mestaruutta. Kehässä ei todellakaan pärjää ”anteeksi, saanko lyödä” -asenteella, vaan se on armotonta taistelua kehän joka sentistä.

Nykyiset raskaansarjan parhaat ovat huippuiskijöitä, ja arvostan heitä suuresti. Sarjan suuret loiston päivät ovat kuitenkin jo takana.

Heikki Järvelin

Toivakka