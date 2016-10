Sunnuntaisivuilla (HS 30.10.) kirjoitettiin, että kaduilla on paljon sekavia ihmisiä, mikä johtuu huumeista, joihin Suomessa ei ole totuttu.

On totta, että kaduilla ja kodeissa on paljon sekavia ihmisiä. Syy on se, etteivät mielenterveys- ja päihdepalvelut halua tai kykene auttamaan apua tarvitsevia. Jos hakee apua ahdistukseen ja kertoo yrittäneensä helpottaa oloaan huumeilla, saa leiman otsaansa. Tämä leima saattaa johtaa siihen, että apua tarvitseva jätetään avun ulkopuolelle.

”Piritori” tai ”steissi” eivät suinkaan ole ainoat paikat, missä huumeidenkäyttäjiä voi tavata. Heitä on kouluissa, kodeissa ja työpaikoilla kautta maan asuinalueen neliöhintaan katsomatta. Huumeiden hankkiminen on nykyisin helppoa ja huomaamatonta. Pari klikkausta ja bitcoinin vaihto, ja tilattu tuote tulee pian siististi pakattuna. On surullista, että huumeiden tuoma helpotus on muutaman klikkauksen päässä, mutta avun saaminen mielenterveysongelmaan vaatii sen sijaan sinnikkyyttä, pitkäjänteisyyttä ja hyviä verbaalisia taitoja – tai paksun lompakon.

Läheiseni on kärsinyt vuosia toistuvista masennus- ja ahdistustiloista. Pari vuotta sitten hän yritti hakeutua hoitoon, mutta lääkäri passitti hänet takaisin kotiin masennuslääkereseptin kanssa. Lääkkeet eivät kohentaneet oloa, joten hän haki apua huumeista. Satunnainen käyttö toi vaihtelevan avun, ahdistus helpottui ja töissäkin pystyi käymään.

Kehotin läheistäni hakemaan apua. Vakuutin, että terveydenhuollon ammattilaiset eivät tuomitse vaan ottavat tosissaan ja auttavat parhaansa mukaan. Vähänpä tiesin.

Aiemman kokemuksen perusteella läheiseni kynnys hakea apua oli korkea. Ei ketään kuitenkaan kiinnosta. Lopulta hän rohkaistui soittamaan mielenterveys- ja päihdepalveluihin, josta hänelle varattiin aika huumetestiin. Hän kertoi hoitajalle masennuksestaan ja huumeidenkäytöstään sekä siitä, että hän tahtoisi päästä aineista lopullisesti eroon ja ennen kaikkea selvittää syyn vuosikausia vaivanneeseen masennukseen.

Huumetesti oli puhdas. Seuraava aika varattiin kolmen viikon päähän. Entä jos ennen sovittua aikaa olisi tarvetta jutella jonkun kanssa? Siinä tapauksessa voi mennä päivystykseen tai ryhmäterapiaan. Masennuksesta kärsivän työssä käyvän ihmisen passittaminen vuosikausia kovia huumeita käyttäneiden ryhmäterapiaan kuulostaa resurssipulalta – ei ainakaan keinolta auttaa.

Viikkojen vieriessä läheiseni ahdistus kasvoi sietämättömäksi, ja töistä piti hakea sairauslomaa. Päivystyksestä hänet lähetettiin takaisin kotiin: ”Me emme voi hoitaa masennusta ennen kuin huumeongelma on selätetty.” Kun hän tiedusteli, mitä tämä tarkoittaa – hän kun oli antanut puhtaan näytteen –, työntekijä oli kehottanut ottamaan yhteyttä omaan terveyskeskukseen. Ehkä he voisivat auttaa. Terveyskeskuksesta vastattiin, että he eivät voi hoitaa masennusta, koska potilaalla on huumeongelma.

Kukaan terveydenhuollossa ei pysähtynyt selvittämään, kumpi oli ensin: masennus vai huumeongelma. Kukaan ei ryhtynyt auttamaan toistaiseksi työelämässä kiinni olevaa ihmistä, joka pyysi apua. Ei, koska hänellä on huumeongelma.

Turhautunut