Koulukiusaaminen on merkittävä lasten sosioemotionaaliseen hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Brittiläisen ALSPAC-tutkimuksen mukaan kiusaamiskokemuksien aiheuttamat kielteiset seuraukset mielenterveydelle ovat verrattavissa aikuisten tekemän kaltoinkohtelun aiheuttamiin seurauksiin.

Koulujen toimintamallit ovat todennäköisesti riittämättömiä tilanteissa, joissa lapsilla on huomattavia käytösongelmia. Opetusalan ammattijärjestö (OAJ) on esittänyt kouluille mahdollisuutta erottaa oppilas määräajaksi tilanteissa, joissa oppilaan vakavat käytösongelmat ja kiusaaminen on toistuvaa ja koulun toimintakeinot koetaan riittämättömiksi. Kansanedustajat ovat jopa tukeneet lakialoitetta, jossa ongelma ratkaistaan siirtämällä kiusaaja pysyvästi toiseen kouluun.

Vakavasta kiusaamisesta puhuttaessa on tärkeää erottaa toisistaan reaktiivinen ja proaktiivinen aggressio. Ensin mainittu näyttäytyy esimerkiksi lapsen kykenemättömyytenä hallita ristiriitatilanteiden aiheuttamaa tunnekuohua. Proaktiivinen aggressio on laskelmoidumpaa käyttäytymistä: lapsi uhkailee ja satuttaa kanssaihmisiään ilman provokaatiota.

Reaktiivisen aggression taustalta saattaa löytyä neuropsykiatrisia kehityksellisiä haasteita, esimerkiksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmia. Proaktiiviseen aggressioon saattaa puolestaan liittyä jopa tunnekylmiä piirteitä, ja rangaistusten pelotevaikutus saattaa itse asiassa vahvistaa ongelmakäyttäytymistä.

Lapsen käytösongelmat ovat usein yhteydessä huoltajien kuormittuneisuuteen ja kielteisiin vanhemmuustyyleihin. Toisaalta huoltajilla saattaa olla samankaltaisia käytöspulmia kuin koulukiusaajalla. Lasten käytösongelmiin on olemassa näyttöön perustuva hoitokeino: strukturoitu vanhempainohjaus. Laaja-alaisissa ongelmatilanteissa on tärkeää, että tukitoimissa huomioidaan koko perhesysteemi. Ideaalitilanteessa vanhempainohjaus ja koulun toimintamallit tukevat lapsen kehitystä oikeaan suuntaan samanaikaisesti keskeisissä kasvuympäristöissä.

Hyvät perhetyön käytännöt eivät ole järjestelmällisesti käytössä, sillä käytäntöjen jalkauttaminen ei ole koordinoitua. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa pyritään vastaamaan tähän ongelmaan. Päätöksenteossa sitoudutaan myös lapsen oikeuksia edistävään toimintakulttuuriin.

Viimeaikaiset koulukiusaamiseen liittyvät keskustelut kuitenkin viittaavat siihen, että poliittisen päätöksenteon ja palvelujärjestelmän sirpaleisuuden vähentämisessä ja lapsen oikeuksia edistävän toimintakulttuurin luomisessa on työtä jäljellä.

Miika Vuori

valtiotieteiden tohtori

Helsinki