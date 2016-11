Psykologian professori mielipidesivulla: Pojat eivät ole koulussa tasa-arvoisia tyttöjen kanssa

Tasa-arvon edistäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä. On pyrittävä pienentämään palkka- ja eläke-eroja, jaettava työtä ja tuettava palvelujen yhtäläistä saatavuutta. Ihmisten tasa-arvoista kohtelua tulee kaikin tavoin edistää.

Päiväkodeissa ja kouluissa poikien ja tyttöjen tasapuolinen kohtelu on erinomainen tavoite. Tyttöjen ja poikien roolien korostaminen on tarpeetonta.

Hyvää tarkoittavat ohjeet päiväkodeille ja kouluille voivat kuulostaa naiiveilta. Taustalla on kaunis ajatus, että jokainen voi sukupuolestaan riippumatta valita itselleen parhaiten sopivan roolin. Poika voi olla hoivaava ja puuhata nukeilla. Tyttö puolestaan voi innostua autoista ja metsästää. Tytöillä on kuitenkin ollut selvästi enemmän tilaa rikkoa vanhoja roolimalleja kuin pojilla. He voivat sekä hoivata että tapella. Pojille tämä ei ole yhtä helppoa.

Päivähoidon ja koulujen tehtävä on haastava, sillä ulkopuolelta tulee vahvoja malleja sekä pojille että tytöille. Niissä korostuvat kilpailu, hallitsevuus, jämäkkyys ja jopa aggressiivisuus.

Lempeys ja hoivaavuus eivät tule esiin kilpa-autoilussa, jalkapallossa, jääkiekossa, kamppailulajeissa, metsästyksessä tai pelimaailmassa. Myös viihdemaailma vaatii kovuutta, jotta siellä voisi menestyä.

Jopa asiantuntijat korostavat jämäkkyyden merkitystä (HS Elämä 25.10.). Vanhempien tehtävä on tehdä lapsistaan niin vahvoja ja kestäviä, etteivät he jää muiden jalkoihin ja joudu kiusatuiksi.

Mallien ristiriitaisuus on osoittautunut vaikeaksi erityisesti pojille. He eivät ole koulussa tasa-arvoisia tyttöjen kanssa. Myös koulun jälkeen pojilla on usein suuria vaikeuksia. Pojista paljon suurempi osa syrjäytyy ja jää vaille riittävää koulutusta ja työssä vaadittavia taitoja.

Mitä sitten tapahtuisi, jos kaikki olisivat jämäköitä ja pitäisivät puolensa? Johtaisiko se vielä nykyistä kovempaan kamppailuun asemasta ryhmässä vai olisiko seurauksena se, että jokainen hoitaisi omat asiansa välittämättä muista? Eiväthän jämäkät tarvitse keneltäkään apua.

Nykyajan kaverikulttuuri ei sovellu kaikille, sillä se on hyvin sitova ja vaativa. Kaverit ovat ottaneet vallan vanhemmilta ja antavat lapsille ja nuorille mallit. Eivät lapset eivätkä heidän kaverinsa tiedä, mikä auttaa elämässä eteenpäin. Kun sekä vanhemmat että opettajat ovat kavereita, ristiriitaisten mallien keskellä etenkin pojat alkavat ajelehtia eivätkä pysty omaksumaan rakentavia tavoitteita.

Auktoriteettien väheksyminen tasa-arvon nimissä ei ole ollut omiaan edistämään lasten kasvatusta. Median ja koulun ulkopuoliset kovuutta ja jämäkkyyttä korostavat mallit ovat houkuttelevia: voi jämäkästi torjua ne hyvät ohjeet, joita vanhemmat ja opettajat yrittävät toteuttaa.

Samalla unohtuvat ne suuret tasa-arvon esteet, jotka johtuvat persoonallisuuden piirteistä, kotitaustasta ja lahjakkuuksista. Ne eivät helpota tasa-arvon toteuttamista.

Vaikka paljon edistystä on tapahtunut oikeudenmukaisuudessa ja toimeentulossa, persoonallisuuteen ja ulkonäköön liittyvät vaatimukset ovat muuttuneet entistä ankarammiksi.

Markku Ojanen

psykologian professori (emeritus)

Lempäälä