Olen autoillut päivittäin Helsingin seudulla yli kymmenen vuoden ajan. Jälleen pysähdyin suojatien eteen päästääkseni jalankulkijan tien yli. Samalla pelkäsin aiheuttavani hänen kuolemansa.

Liikennesäännöt ovat yksiselitteiset: jalankulkija on päästettävä ylittämään suojatie jo siinä vaiheessa, kun hän on määrätietoisesti lähestymässä sitä. Käytännössä tämä ei aina toteudu. Vaikka itse pysähdyn suojatien eteen, viereistä kaistaa ajava ei välttämättä toimi samoin. Onneksi viimeksi pysähtyi.

Myös liikennesuunnittelussa on puutteita. Helsingin sisääntuloväylillä on vakavia ansapaikkoja. Ajan Helsinkiin yleensä Mannerheimintietä tai Mäkelänkatua pitkin. Molemmilla väylillä osalla suojateistä on valot mutta joukossa on myös valottomia. Tämä on ongelma. Kun pääväylän valo-ohjaus muuttuu vihreäksi, autoletkat lähtevät liikkeelle jopa kolmen kaistan leveydeltä.

Kun seuraavana onkin valoton suojatie, on uskaliasta pysähtyä suojatien eteen, jotta kävelijä pääsee yli. Psykologinen paine takaa tulevista autoista voi olla viereisellä kaistalla olevalle liikaa. Tai autoilija on siinä uskossa, että seuraava suojatie on vasta seuraavissa valoissa, eikä ole siksi tarkkana.

Jokin aikaa sitten olin jonon kärjessä ja pysäytin ennen Tullinpuomia olevan suojatien eteen antaakseni jalankulkijan ylittää suojatien. Onneksi hän tajusi, että viereistä bussikaistaa ajava jakeluauto ei pysähtyisikään, ja jätti ottamatta kaksi viimeistä askelta.

Ehkä jalankulkija ei tajunnut, että hän oli ollut vain kahden askeleen päässä omasta kuolemastaan. Syy ei olisi ollut minun mutta olisin joutunut seuraamaan aitiopaikalta onnettomuutta, jossa olisi kuollut jonkun puoliso, äiti tai kihlattu.

Aina kun näen kävelijän valottoman suojatien vieressä odottamassa, minun täytyy pysähtyä tehdäkseni oikein. Samalla kurkkuani kuristaa, kun seuraan peileistä viereisillä kaistoilla tulevien reaktiota.

Olen jo suunnitellut, mitä teen, jos viereisen kaistan ajaja ei pysähdykään. Ehdin töötätä varoituksen tietä ylittävälle. Jos törmäys tapahtuu, kiilaan autoni yliajajan ja uhrin väliin, jottei ajaja paniikissa pakene eikä kukaan aja uhrin päälle. Tällöin pelastushenkilökunta voi turvallisesti tehdä sen, mitä tehtävissä on.

Vaikka juridisesti olisin syytön, tuntisin osasyyllisyyttä aiheutuneesta ja olisin ahdistunut kokemastani. Tuntisin tehneeni väärin vaikka tein oikein.

Tehkää Helsingin sisääntuloväylien suojatiet turvallisemmiksi.

Arto Tulimäki

Helsinki