Nimimerkki Lipuntarkastajan vanki kirjoitti (HS.fi/mielipide 2.11.) kokemuksistaan matkalippujen tarkastustilanteesta lähijunassa.

On ikävää, että kirjoittajan kuvailemassa tapauksessa hänen matkansa viivästyi, koska hän ei tarkastustilanteessa pystynyt heti esittämään matkalippuaan.

Matkalippujen tarkastuksia tehdään usein joukkoliikennevälineissä, joihin matkustaja, jolla on voimassa oleva matkalippu, voi nousta kyytiin näyttämättä lippua matkakortinlukijalle. Tätä kutsutaan avorahastukseksi, ja se on voimassa esimerkiksi lähijunissa, runkobussilinjoilla ja metrossa. Erityisesti näissä kulkuvälineissä matkalippu olisi hyvä pitää helposti saatavilla tarkastusta varten.

Lain joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 8. pykälän mukaan matkustaja on velvollinen tarkastajan vaatimuksesta esittämään matkalippunsa. Saman lain 11. pykälän mukaan tarkastajalla on oikeus ottaa kiinni ilman asianmukaista matkalippua oleva matkustaja, joka ei luotettavasti selvitä henkilöyttään. Matkalippujen tarkastus on ennen kaikkea maksaneisuuden valvontaa. Kun kaikki maksavat matkansa, lippujen hinnat voidaan pitää kohtuullisina.

Matkalippujen tarkastajat kuulevat päivittäin hyviä meriselityksiä sille, miksi matkustajan on poistuttava liikennevälineestä heti juuri sillä pysäkillä.

Pyrimme siihen, että matkaliput tarkastetaan aina joukkoliikennevälineessä. Matkalippujen tarkastajan työssä väkivallan uhka on aina mahdollinen. Matkalippujen tarkastajien turvallisuusohjeiden mukaan tarkastaja ei saa yksin poistua joukkoliikennevälineestä, jos hänen parillaan on tarkastustilanne kesken. Tämä oli ikävä kyllä tilanne myös kyseisessä tapauksessa.

Asiakas oli yhteydessä minuun. Hän ei maininnut, että oli myös pyytänyt toista matkalippujen tarkastajaa painamaan ovenavausnappia mutta että näin ei ollut tapahtunut. Selvitämme myös tämän asian yhdessä tarkastajien kanssa. Turvallisuussyistä junan ovi ei kuitenkaan avaudu juuri ennen junan lähtöä.

Tällaiset poikkeustilanteet ovat aina ikäviä. Ne ovat ikäviä myös tarkastajan kannalta. Arvostamme asiakkaitamme ja pyrimme kuuntelemaan heitä. Pyrimme myös siihen, että tarkastustilanne on aina oikeudenmukaisesti toteutettu ja kaikille osapuolille turvallinen.

Janne Solala

HSL:n tarkastusyksikön päällikkö