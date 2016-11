Päätin 14 vuoden terveyskeskusuran toukokuussa 2016, kun siirryin yksityisen palveluntarjoajan leipiin. Sitä ennen ehdin toimia kymmenen vuotta terveyskeskuslääkärinä ja neljä vuotta yli- ja apulaisylilääkärinä eri toimipisteissä Helsingissä, Espoossa ja Lohjalla.

Muutos on ollut melkoinen. Uskallan sanoa, että kun sote-uudistus tulee voimaan ja yksityiset ja kunnalliset palveluntarjoajat kilpailevat samalla viivalla, kunnallinen perusterveydenhuolto ei ole tehokkuudessa kovin vahvoilla.

Perusterveydenhuollon ongelmille mielestäni on kaksi syytä: väärät palkkausperusteet ja tehoton johtaminen.

Terveyskeskuksen pitkiin jonoihin itsekin tottuneena ihmettelin tovin yksityispuolen nopeaa hoitoon pääsyä. Yksityisellä vaiva – oli se sitten akuutti tai pitkäaikainen – hoidetaan heti, mielellään samana päivänä. Tämä edustaa sitä tahtotilaa, jota monissa terveyskeskusten projekteissa on haettu: saman päivän työt tehdään saman päivän aikana.

Terveyskeskuslääkäreiden aikojen jako samana päivänä annettaviin niin sanottuihin akuuttiaikoihin ja ajanvarausaikoihin vesittää tuon perusajatuksen. Terveyskeskuksessa akuuttiaikojen määrä vaihtelee, ja usein niitä jää tyhjäksi. Samaan aikaan pitempikestoisesta vaivasta kärsivä potilas saa jonottaa vastaanotolle jopa seitsemän viikkoa.

Siinä missä helsinkiläinen terveyskeskuslääkäri katsoo kymmenen potilasta päivässä, yksityisellä työskentelevä yleislääkäri katsoo 17–20 potilasta. Muistan, miten Lohjalla terveyskeskuslääkäri katsoi keskimäärin 13 potilasta päivässä. Kun muutin Helsinkiin vuonna 2002 ja opin, että vastaava luku Helsingissä on alle kymmenen potilasta, vähensin itsekin vastaanottoaikoja. Tyhmä työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä, sanoo vanha sananlasku. Kun palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan, harva viitsii tehdä enemmän töitä kuin naapurihuoneen lääkäri.

Mihin terveyskeskuslääkäri sitten saa päivänsä kulumaan? Aikaa vievät erilaiset kokoukset. Moni kokouksista on lääke-esittelyjä eli lääketeollisuuden kaupallisia puheenvuoroja ja kestityksiä. Osallistuminen näihin on vieläpä pakollista. Tiedän tapauksia, joissa ylilääkäri on hakenut lääkäreitä huoneistaan kokouksiin, koska ”sponsorille pitää näyttää hyvää osallistumista”. Usein kokemattomuus johtamisessa johtaa turhiin kokouksiin ja kymmeniin sähköposteihin. Yksityispuolella sähköpostien määrä on kymmenesosa terveyskeskuksen määristä.

Sote-uudistus asettaa palveluntarjoajille kriteereiksi kustannustehokkuuden ja hoitoon pääsyn. Nykyisellä menolla kunnalliset terveyskeskukset eivät pysty kilpailemaan yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Vaaditaan sekä työtapojen että hallinnon perusteellista uusimista. Joskus muutos on välttämätön, ja tässä tapauksessa se myös edistää kansanterveyttä.

Sauli Siekkinen

yleislääketieteen erikoislääkäri, erikoislääkäreiden johtamiskoulutus 2014–2015

Helsinki