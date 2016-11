Mielipidesivulla (HS 4.11.) kysyttiin, mistä kahdeksankymppinen pirtsakka eläkeläisnainen löytäisi ystävän. Kirjoittaja osui naulan kantaan. Olen itse miettinyt, mitä asialle voisi tehdä oman isäni kanssa. Hän on juuri niitä piilossa olevia yksinäisiä miehiä, joita kirjoittaja etsii. Isäni on hieman yli 80-vuotias, hyvätapainen ja vielä melko hyvävoimainen. Hän menetti puolisonsa kolme vuotta sitten ja asuu nyt palvelutalossa. Silti hän on yksinäinen.

Vaikka isäni luonne on seurallinen, jostain kumman syystä hän ei osaa eikä ehkä uskalla hakeutua toisten seuraan vaan jää mieluummin katsomaan televisiota. Näen hänen kaipaavan muutakin. Olen yrittänyt saada isääni osallistumaan palvelutalon bingoihin ja tietokilpailuihin, mutta turhaan.

Jokin aika sitten menimme tapaamaan jopa nuoruusvuosien ”tyttöystävää”. Tämä olikin hyvä idea. He viihtyivät mainiosti yhdessä monta tuntia vanhoja muistellen. He asuvat kuitenkin eri paikkakunnilla niin kaukana toisistaan, ettei tiiviimpi kanssakäyminen ole mahdollista. Uusien tuttavuuksien pitäisi löytyä lähempää.

Isälle ystävä