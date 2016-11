Palasimme innokkaina takaisin Mäkelänrinteen uimahalliin sen remontin juuri valmistuttua. Pettymys oli suuri. Tuntuu, että remontin on suunnitellut kolmekymppinen terve ihminen vain kaltaisilleen. Eikö asiakkailta kysytty mitään?

Pukukaappeja on nyt naisten osastolla yli 400. Kaappien määrää saatiin lisättyä, kun jätettiin pois lähes kaikki kiinteät penkit kaappien edestä. Nyt pukuhuoneissa on vain lyhyitä irtopenkkejä kaappirivistöjen keskellä. Penkki kaapin edessä -kaapistoja on nyt yhdessä nurkkauksessa 28 kappaletta ja suoraan pesuhuoneen sisäänkäynnin vieressä 11 kaapin rivi. Kyse on huononnuksesta senioriuimarien kannalta. Aiemmin suhdeluku oli päinvastainen.

Penkkiä tarvitsevat kaikki, jotka eivät pysty pukeutumaan ja riisuutumaan seisaaltaan – eli muun muassa kaikki polvi- tai lonkkavammaiset ikäihmiset, jotka käyvät uimahallin seniorijumpissa ja vesijuoksussa pitääkseen yllä liikuntakykyään.

Myös pienten lasten kanssa uimahallissa käyvät arvostaisivat varmasti runsaampaa laskutilaa ja istumapaikkoja.

Kuumassa saunassa ainoat kaiteet ovat oven vieressä. Helsingissä on uimahalleja, joissa kaiteita on osattu sijoittaa myös lauteiden puoliväliin. Kiukaan kohdalle istuutuvan on paras pitää huolta siitä, ettei horjahda väärään suuntaan.

Kiukaan ja lauteiden välissä on vain hyvin matala puureunus, josta ei saa mitään tukea. Meitäkin iäkkäämpi rouva suri, ettei pääse enää saunaan, kun saunan askelmat ovat liian korkeat.

Suihkut ovat nyt sinänsä hyvät ja niitä on runsaasti, mutta ainoa laskutila on yhtenäinen liukas kaakelihylly, joka viettää alaspäin. Näin on varmaan ajateltu estää veden seisominen hyllyllä, mutta eivät siinä pysy tavaratkaan.

Wc-tiloissa ei ole lainkaan laskutilaa eikä ainakaan kaikissa bideesuihkuja. Wc-tiloista on edelleen pulaa. Naisten pukuhuoneessa ei juurikaan ole pistorasioita.

On vahinko, että Mäkelänrinteen remontissa hukattiin mahdollisuus asiakaspalvelun parantamiseen.

Raija Uljas

Oili Tolvanen

senioriuimareita, Helsinki