Helsingin Sanomat kirjoitti (12.11.) tutkimuksesta, jossa mainitaan, että vankilassa olevat isät ovat jopa sitoutuneempia isyyteen ja kiinnostuneempia lapsistansa kuin ne isät, jotka päivittäisen työpäivän jälkeen käyvät vilkaisemassa makuuhuoneen ovelta lastansa.

Kysymyksessä on tietenkin ”kriisitilanteessa” oleva isä, jota kaduttaa, kun normaalin elämän ja vankilan välissä on muuri.

Monesti kuitenkin tapahtuu niin, että vankilasta vapautumista seuraa myös vapaus vastuusta lapsista ja perheestä: tulee jälleen tilanne, jossa omien tarpeiden täyttäminen on etusijalla.

Pienenä poikana odotin isääni monesti vankilasta kotiin, mutta sata kilometriä oli liian pitkä matka isälleni, että hän näkisi lapsensa.

Vankilan ja kodin väliin mahtuivat ryyppyporukat ja vanhat kaverit. Pienen pojan unelma oli olla isän kanssa ja isän vieressä.

Muistan erään aamun, kun heräsin ja kuulin keittiöstä matalaa puheensorinaa. Isä oli kotona, ja se tuntui turvalliselta.

Arvostan isää, joka huolehtii perheestänsä ja vastaa yhdessä äidin kanssa perheen elatuksesta ja turvallisuudesta. Olisi turvallista tietää, että isä käy illalla makuuhuoneen ovella katsomassa, onko nukkuvalla lapsella kaikki kunnossa.

Kriisitilanne ei ole vankeusaika, vaan vankilaa edeltävä ja vankilan jälkeinen elämä. Vankeus on seuraus kriisistä, joka pitäisi selvittää ja ratkaista jo ennen kuin sellin ovi kolahtaa kiinni.

Me kaikki varmasti kadumme monia tehtyjä ja tekemättömiä asioita varsinkin silloin, kun joku on jo edesmennyt tai on niin kaukana, ettei asialle voi tehdä mitään.

Vankeudessa tunne on sama. Aina on mahdollisuus parempaan, vangillakin.

Muista, että joku odottaa sinua – pieni poikasi tai tyttäresi. Älä tuota pettymystä lapsellesi, vaan ole hyvä isä.

Olen kuullut usein sanottavan, että vanhoina monet miehet katuvat eniten sitä, etteivät olleet tarpeeksi perheensä kanssa.

Minun isäni oli vanki ja menetin hänet, kun olin 11-vuotias. Edelleen kaipaan häntä ja olen ylpeä hänestä, koska hän oli minun isäni.

Jari Vahtera

pastori, Vantaa