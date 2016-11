Puhumme paljon siitä, että politiikan pitäisi perustua faktoihin. Puhumme nykyajasta katkerasti faktojen jälkeisenä aikana, jossa tutkimustiedolla ei ole juuri merkitystä. Haluamme, että päätöksenteossa pitäisi kuulla omien alojensa asiantuntijoiden mielipiteitä. Näin sen ideaalissa maailmassa pitäisikin olla, mutta kuten tiedämme, maailma on harvoin ideaali.

Populismi kumpuaa pelosta, joka syntyy epävarmuudesta tarjota lapsille edes yhtä hyvät eväät elämään kuin jotka itse on saanut. Ihminen, joka ei näe tulevaisuutta mahdollisuutena vaan uhkana, ei kaipaa politiikalta vertaisarvioitua tutkimustietoa vaan toivoa paremmasta itselleen ja lapsilleen.

Poliitikkoja, jotka puhuvat työpaikkojen tuomisesta takaisin kotimaahan ja omien syntyperäisten kansalaisten asettamisesta etusijalle, on jokaisessa länsimaassa. Heitä on helppo uskoa, koska he haluavat tehdä kotimaastaan taas yhtä hyvän paikan kuin se oli ennen: kaikki oli paremmin, talous kasvoi ja kaikilla oli töitä.

Jos haluamme todella näiden globalisaatiota ja muutosta pelkäävien ihmisten kuuntelevan, meidän ei pidä yrittää todistella heidän pelkojaan vääriksi ja kertoa heidän argumenttiensa olevan tyhmiä. Sen sijaan meidän on tarjottava heille ymmärrystä. Meidän on puhuttava konkreettisista asioista, jotka liittyvät heidän arkeensa. Meidän tarinamme pitää olla parempi kuin populistien.

Donald Trumpin kannattajien kaltaisten ihmisten äänestyspäätösten väheksymisellä sosiaalisessa mediassa saavutamme enintään samaa mieltä olevien ystäviemme hyväksyviä kommentteja. Sillä ei kuitenkaan paranneta maailmaa vaan syvennetään kahtiajakoa.

Olli-Pekka Paasivirta

kauppatieteiden ylioppilas, Turku