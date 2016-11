Influenssa jyllää pääkaupunkiseudulla jo nyt. Virusaalto saapui maahan aikaisemmin kuin osattiin odottaa. Terveysasemat rokottavat onneksi riskiryhmiä marraskuun loppupuolella. Olen todella iloinen, että tässä hyvinvointivaltiossa huolehditaan riskiryhmistä tältä osin.

Hoitoalan ammattilaisena en kuitenkaan voi millään tavoin ymmärtää niitä, jotka kieltäytyvät ilmaisesta rokotuksesta. Muualla maailmassa ihmisiä kuolee rokotuksen puuttumisen takia. Rokotuksia ei riitä kaikille.

Miten me täällä hyvinvointivaltiossa kehtaamme olla rokotuskielteisiä? Me suomalaiset matkustamme paljon, ja ihmismassoissa virukset leviävät nopeasti.

Ammattikoulutuksessani infektioiden torjunta oli yksi tärkeimmistä asioista, joka piti hallita. Eikö tämä nykypolvi ole vielä kohdannut niitä tappavia tauteja, joihin sodan jälkeenkin kuoli ihmisiä ja joita vastaan on sittemmin kehitetty rokotuksia? Ennen sotaa syntyneet ymmärtävät kyllä rokotusten tärkeyden. He ansaitsevat ilmaisen rokotuksen, joka on jaossa kaikille 65 vuotta täyttäneille.

Leena Tiitinen

Helsinki