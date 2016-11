Pitkään vallassa olleet puolueet ihmettelevät nyt Euroopassa ja muuallakin maailmassa populismin nousua. Samalla ilmiö leimataan hyvin paheksuttavaksi ja lopulliseen turmioon vieväksi. Sitä se varmasti onkin – riippuen siitä, minkälaisesta populismista on kyse. Ihmettelijät unohtavat kuitenkin kertoa, miksi tähän on tultu.

Valtaapitävät ovat pitkään ummistaneet silmänsä kansalaistensa todelliselta, jokapäiväiseltä taistelulta: työttömyydeltä, tuloerojen kasvulta, köyhyydeltä, vanhusten ongelmilta ja alueelliselta epätasa-arvolta. Kansat ovat jakautuneet eri maissa huono- ja hyväosaisiin.

Valtaapitävät puolustavat pitkällä aikavälillä tekemiään päätöksiä globaalitalouden kilpailulla mutta jättävät kertomatta, että hyödyt menevät yhä pienemmälle väestöryhmälle, josta osa piilottelee omaisuuttaan veroparatiiseissa. Päätöksiä tehtäessä ei ole ajateltu oikeudenmukaisuutta. Päätöksiä voi kutsua populistisesti tehdyiksi.

Heikossa asemassa olevien äänestysaktiivisuus laskee, sillä he eivät luota vanhojen puolueiden korjaavan heidän asemaansa. Huono-osaisten joukosta äänestetty edustaja unohtaa helposti taustansa ja lähtee hyväosaisten puolustajaksi. Hyväosaiset puolestaan äänestävät, koska ovat iloisia oman asemansa puolustamisesta.

Demokratia on tältä osin rapautunut, ja näin kansakunnat jakautuvat kahtia. Miksi ihmetellään populismin kasvua? Pikemminkin voi ihmetellä sitä, miten pitkään tällainen koko ajan huonoon suuntaan mennyt yhteiskuntien kehitys on voinut jatkua.

On vain yksi keino korjata tilanne: elämänarvojen perinpohjainen, ihmiskunnan tasa-arvoa parantava muutos, jossa ei ihailla pörssiarvojen jatkuvaa nousua. Maiden taloudet voitaisiin korjata ja vakaat olot turvata tällä yksinkertaisella asennemuutoksella.

Yritysmaailma toimii ja sen on toimittava kannattavuusperiaatteiden mukaan. Päätösten on kuitenkin oltava koko kansan etujen mukaisia. Jos tämä on saavutettavissa populistisen demokratian keinoin, se olisi hyvä asia.

Suomalaisten tilanne on niin hyvä, että pystyisimme turvallisempaan, tasavertaisempaan ja oikeudenmukaisempaan kansakunnan kehittämiseen. Koko maailma on oikeudenmukaisen populismin tarpeessa.

Veijo Sykkö

Liperi