Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on hyväksytty ja ne tulevat voimaan elokuussa 2017. Varhaiskasvatuslain mukaan kaikille lapsille päiväkodissa ja perhepäivähoidossa on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi.

Nykyään lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) laaditaan vaihtelevasti eri yksiköissä. Vakiintunut käytäntö monissa päiväkodeissa on, että sekä lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat tekevät lasten varhaiskasvatussuunnitelmat hyväksi havaitun työjaon mukaan niin, että esimerkiksi lasten omahoitajuus otetaan huomioon.

Varhaiskasvatuslain perusteiden mukaan suunnitelman voi laatia lapsen kasvatukseen, opetukseen ja hoitoon osallistuva henkilö. Lastentarhanopettaja vastaa kokonaisuudesta. Oleellista on, että lapsiryhmän kaikilla kasvattajilla on yhtenäinen näkemys lapsen kasvusta ja kehityksestä.

Asiaa on tulkittu kapeasti niin, että lastentarhanopettaja tekee yksin kyseiset suunnitelmat. Lain tarkoitus on kuitenkin toinen: kokonaisvastuu on lastentarhanopettajalla. Varhaiskasvatussuunnitelman voi laatia myös lastenhoitaja, jolla on siitä usein monen vuoden kokemus.

Onko järkevää työnjakoa, että lastentarhanopettaja työstää koko ryhmän, esimerkiksi 24 lapsen varhaiskasvatussuunnitelmat, ja käy myös kaikki keskustelut vanhempien kanssa?

Lastentarhanopettaja joutuu muutenkin olemaan poissa lapsiryhmistä monien kokousten ja muiden töiden vuoksi. Tämän takia ryhmän muut kasvattajat kuormittuvat kohtuuttomasti, ja lapsiryhmän on oltava suuren osan ajasta vajaalla miehityksellä. Tämä puolestaan johtaa siihen, että varhaiskasvatuslain tavoitteita ei saavuteta, lasten turvallisuus vaarantuu ja lasten yksilöllisiä tarpeita ei pystytä huomioimaan.

Vastuun jakoa on muussakin arjen työssä. Esimerkiksi työnantajan edustajana esimies vastaa työvuorojen suunnittelusta ja työvoiman sijoittelusta päiväkodeissa. Arjessa tämän käytännössä hoitaa usein muu henkilökunta.

Uusia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita jalkautettaessa ja koulutuksia työntekijöille järjestettäessä on huomioitava järkevä työnjako. Kaikkien osaamisen hyödyntäminen takaa parhaiten laadukkaan varhaiskasvatuksen ja turvallisen hoidon lasten parhaaksi.

Eila Seppälä-Vessari

toiminnanjohtaja

Suomen lastenhoitoalan liitto

Eva Siitonen

sosiaalipoliittinen asiantuntija

Tehy ry