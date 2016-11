Viikonloppuni alkoi itkulla. Se vain tuli, sillä työkuorma on jo jonkin aikaa tuntunut musertavalta. Työskentelen alakoulussa kolmannen luokan opettajana ja minulla on suuri, 30 oppilaan luokka. Vaikka puolen luokan tunteja, avustajia ja resurssiopettajia on lukujärjestyksessäni mukavasti, koen työni todella raskaaksi ja juuri nyt olen uupumuksen partaalla.

Luokkani oppilaat ovat yksitellen kohdattuina kivoja, fiksuja ja reippaita tyttöjä ja poikia. Näen jokaisessa lapsessa paljon hyvää ja arvokasta. Koen, että vahvuuteni opettajana onkin juuri ollut vuorovaikutus lasten kanssa ja kohtaamisen taito.

Miksi sitten olen ajautunut tilanteeseen, jossa olen väsynyt ja ahdistunut? Olenko sittenkin huono opettaja tai väärällä alalla, vaikka koko urani ajan olen saanut opettajuudestani kehuja huoltajilta, kollegoilta ja esimieheltäni? Me opettajat olemme sinnikästä porukkaa, mutta myös taitavia olemaan itsellemme ankaria. Herkästi vaikeiden aikojen äärellä tulee kääntäneeksi syyttävän sormen itseensä – minä olen epäonnistunut työssäni.

Miksi kivat lapset ovatkin suurena luokkana mahdoton, huonosti käyttäytyvien lasten joukko? Miksi hyviä käytöstapoja arvostavan perheen kasvatti onkin luokan häiriköivä pelle? Vanha viisaus siitä, kuinka joukossa tyhmyys tiivistyy, saattaisi yllättää monet vanhemmat, jos he pääsisivät joskus kärpäsinä kattoon seuraamaan luokan arkea.

Luokkani oppilasmäärä on sellainen, että mukaan mahtuu laaja kirjo osaamista; joku on niin taitava matematiikassa, että pystyisi helposti suoriutumaan kuudennen luokan oppisisällöistä, kun taas toinen tarvitsee tukimuodoista järeintä eli erityistä tukea ja yksilöllistettyä oppimissuunnitelmaa. Oppilaista jotkut voisivat kirjoittaa äidinkielen tunnilla monisivuisia, kielellisesti rikkaita tarinoita, kun taas toiset eivät heikon kielitaitonsa vuoksi ymmärrä antamiani suomenkielisiä ohjeita.

Keskittymiseen ja itsesäätelytaitoihin liittyvä osaaminen on niin ikään hyvin kirjavaa: toiset istuvat sinnikkään pitkäjänteisesti odottaen, että muutamat riehujat malttaisivat lopettaa pelleilynsä, luokassa ympäriinsä poukkoilunsa, maassa konttaamisensa tai huutamisensa, jotta työskentely saataisiin ylipäätään käyntiin.

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppilaan entistä aktiivisempaa ja vastuullisempaa roolia oppimisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kuinka ottaa käyttöön uudenlaisia, oppilaita osallistavia toimintamalleja luokkahuoneessa, jossa yhteensä peräti kahdeksalla oppilaalla on joko erityisen tuen päätös tai tehostetun tuen päätös erilaisiin oppimisen pulmiin, keskittymisvaikeuksiin tai puutteelliseen kielitaitoon liittyen?

Minun aikani opettajana on kulunut tänä syksynä pedagogisten asiakirjojen laatimiseen, huoltajien kanssa palaveeraamiseen ja Wilma-viesteihin, tulkin kuuntelemiseen ja psykologin esitutkimuslomakkeiden täyttämiseen. Aikaa on kulunut myös kuraattorin ja terveydenhoitajan kanssa käytyihin keskusteluihin esimerkiksi itsetuhoisen oppilaan huolestuttavasta tilanteesta sekä lukuisten välitunneilla sattuneiden riitatilanteiden tai jopa tappeluiden selvittelyihin. Kerta toisensa jälkeen olen joutunut turvautumaan yhdeksänvuotiaan ymmärrystä tavoittelevaan järkipuheeseen ja vetoomuksiin toisen ihmisen kunnioittamisen, kauniin kohtaamisen ja ystävällisten sanojen merkityksestä.

Työpäivät alkavat aamukahdeksalta ja päättyvät useimmiten neljältä. Opetustuntien ja kasvatustyön lomassa – silloin kun oppilaat ovat koulussa – ei välttämättä ehdi istahtaa kertaakaan opettajanhuoneeseen kahvikupin äärelle. Tiimipalaverit, suunnittelutyöryhmät ja huoltajakontaktit vievät oman aikansa. Tulevia oppitunteja varten tehtävää ennakkovalmistelua ja suunnittelua voisi tehdä loputtomiin – viimeistään iltamyöhällä kotona. Tästä kaikesta palkkaa jää käteen parituhatta euroa kuussa.

Viikonloppuna ajattelin olla kotona hiljaisuudessa, sytyttää kynttilöitä palamaan ja olla tekemättä yhtään mitään. Siinä paras resepti latautua kohtaamaan viikolla oppilaat ja heidän keskinäiset riitansa, viiltävät sanansa ja epäystävälliset katseensa toinen toisiaan kohtaan. Viikonlopun mittaisen levon turvin jaksan toivottavasti myös heidän levottomuutensa, metelinsä, säännöistä piittaamattomuutensa sekä yhä uudelleen toistetut kysymyksensä siitä ”mitä pitikään tehdä”.

Kunpa saisin myös kerättyä viikonlopun aikana voimia siihen, ettei minun tarvitsisi pelätä työpaikalla päivän päätteeksi itkuun purskahtamista, kuten viime viikkoina on pari kertaa käynyt. Jospa joskus vielä töihin lähteminen tuntuisi samalla tavalla kivalta ja motivoivalta kuin uran alkuvaiheessa, eikä minun tarvitsisi harkita alan vaihtamista, joka hiljaa vaanivana ajatuksena on viime aikoina pyrkinyt mieleeni.

Väsynyt opettaja