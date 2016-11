Minultakin pääsi itku, kun luin Väsyneen opettajan kirjoituksen (HS.fi/mielipide 16.11.). Tunnen suunnatonta myötätuntoa teitä kaikkia opettajia kohtaan, jotka vielä jaksatte tehdä työtänne.

Oma tyttäreni käy suuren koulun kolmatta luokkaa. Luokassa on yli 20 oppilasta, joista yhdellä on hyvin vakavia ja kahdella hieman lievempiä käytöshäiriöitä. Tämä kolmikko tekee koulupäivistä täyttä helvettiä sekä opettajalle että muille oppilaille. Minkäänlaista opetusta lapsemme eivät ole saaneet koko syksynä, koska opettajan kaikki aika menee näiden häiriköiden paimentamiseen.

Luokassa huudetaan, kiroillaan, maataan ja kontataan lattioilla, revitään kirjoja ja vihkoja, leikellään saksilla vaatteita, rikotaan toisten tavaroita. Jonkinasteista väkivaltaa tapahtuu lähes päivittäin.

Koko syksyn olemme yrittäneet saattaa näitä asioita koulun johdon tietoon ja vaatineet luokkaan työrauhaa, mutta laihoin tuloksin. Kohta luokassa on yli 20 häiriintynyttä ja erityistä tukea tarvitsevaa lasta.

Häiriköillä on oikeus koulunkäyntiin, mutta kenen kustannuksella? Mitä oikeuksia on muilla lapsilla, jotka haluaisivat keskittyä tehtäviinsä, kuunnella opettajaa ja opiskella uusia asioita? Koulu on täynnä ammattitaitoisia opettajia, erityisopettajia ja avustajia, mutta näille häiriköille kukaan ei tunnu voivan mitään.

Äitinä mietin lähes päivittäin, mitä näiden vakavasti häiriintyneiden lasten kotona tapahtuu. Kenties lasten kasvatus on ulkoistettu tablettien ja älypuhelinten varaan?

Joka aamu vien pelonsekaisin tuntein tyttäreni kouluun ja toivon, etteivät potkut, iskut ja raivon vallassa heitetty pulpetti ainakaan tänään satuttaisi lastani. Kaksi kertaa näin on jo käynyt. Äitinä koen myös valtavaa syyllisyyttä siitä, etten pysty tarjoamaan lapselleni turvallista ja tervettä kouluympäristöä.

Teille opettajille toivon koko sydämestäni voimia ja jaksamista äärettömän raskaassa ja tärkeässä työssänne.

Uupuneen lapsen äiti