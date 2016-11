Helsingin kaupungin uusi Välinpitämättömyys on väkivaltaa -kampanja saa minut surulliseksi ja vihaiseksi.

Olen kolmilapsisen perheen työssä käyvä yksinhuoltaja. Työssä on kiire, ja kotona lapset kaipaavat huomiotani. Tunnen usein riittämättömyyttä siksi, että erilaisten asioiden järjestely vie aikaani ja voimiani ja että tämä on pois lapsiltani.

En usko olevani mikään marginaalin poikkeusyksilö vaan tuntemani vanhemmat jakavat kiireen ja syyllisyyden tunteeni.

Kaksi lapsistani on Helsingin kaupungin päiväkodissa. Molemmat päiväkotiryhmät viestivät toiminnastaan viikoittain sähköpostikirjeellä. Minua on tänä syksynä myös kutsuttu osallistumaan päiväkodin asiakastyytyväisyyskyselyyn (vastaaminen vie vain kymmenen minuuttia!) sekä päiväkodille valittuja hyveitä koskevaan kyselyyn. Lisäksi on pitänyt sopia sähköpostilla kolme eri tapaamista päiväkotiin.

Vanhimman lapseni koulu puolestaan tiedottaa erilaista asioista Wilma-järjestelmän viesteillä päivittäin jopa useilla viesteillä.

Helsingin kaupunki siis lähestyy lapsiperheasukkaitaan runsaalla sähköisellä viestinnällä. Samaan aikaan kampanjan mukaan puhelimella oleva vanhempi on väkivallantekijä. Itse tunnen valtavaa ristivetoa siitä, millä tavoin voin olla hyvä vanhempi ja millä tavoin eri valinnat tekevät minusta ”välinpitämättömän”.

Pahoitteluni siis, Helsingin kaupunki, kun en tänäänkään ehdi tutustua kotivakivalta.fi-sivustoon. Ruutuaika meni jo päivän postianne selatessa.

Kati Biström

mediatoimittaja, Helsinki