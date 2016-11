Vaimoni veli kuoli alkuvuonna. Hänellä on nyt jo täysi-ikäinen lapsi, mutta hän ei elänyt kuolinhetkellä lapsen äidin kanssa parisuhteessa. Naimisissa he eivät olleet missään vaiheessa. Pariskunta ei ollut lapsen synnyttyä hoitanut tunnustusmenettelyä, joka olisi tarvittu, koska he eivät olleet naimisissa.

Lapsen isän kuoleman jälkeen isän äiti halusi teetättää isyystutkimuksen, jotta lapsi olisi isänsä virallinen perijä. Dna-selvitys tehtiin, ja isyys todettiin. Kaikki meni siis kuten isoäiti halusi.

Sen sijaan ihmetystä herättää menettely. Prosessin aikana lapsen isän äiti, sisar ja veli olivat kuolleen oikeudenomistajina käräjäoikeudessa vastaajia. Lapsi oli kantaja. Oikeudenomistajuus perustui siihen, että he olivat osakkaina samassa kuolinpesässä lapsen isän kanssa.

Lapsella oli asianajaja. Prosessista aiheutui vastaajille kuluja yhteensä parituhatta euroa. Oikeuskäsittelyssä lapsen isän äiti, sisar ja veli olivat ikään kuin syytettyinä asiassa, jonka kanssa heillä sinänsä ei ollut mitään tekemistä. Isän äiti oli hyvää hyvyyttään aloitteellinen asiassa.

