Ihminen voi tulevaisuudessa harrastaa seksiä robottien kanssa (HS Sunnuntai 20.11.). Ajatus on yhtä absurdi kuin mielikuva Donald Trumpin vaalivoitosta vuosi sitten.

Seksirobottien tulo markkinoille on vain ajan kysymys. Kalifornialainen Matthew McMullen kehittää parhaillaan seksirobotteja markkinoille. Hänen mukaan robotin pää on tärkein, sillä käyttäjät haluavat kuvitella nukelle jonkinlaisen persoonallisuuden.

Ajatus on hyvin pelottava, erityisesti naisten näkökulmasta. Seksirobotit ovat kuvankauniita muovisia nukkeja, joilla on täydellisen vartalo. Naisten esineellistäminen on entistä helpompaa näiden nukkejen takia.

Oslon yliopiston mediatutkimuksen professori Charles Ess sanoi HS:n jutussa, että miehet ovat yleensä ottaen kiinnostuneempia kumppanista, joka on täysin kontrolloitavissa. Ess totesi myös, että filosofisella tasolla seksirobotti kytkeytyy vahvasti pyrkimykseen kesyttää luonto – tässä tapauksessa nainen – tieteen keinoin.

On järkyttävää ajatella, että naisrobotit voivat tyydyttää monen miehen seksielämän. Miten naisten käy – tuleeko markkinoille miesrobotteja? Kuoleeko ihmiskunta sukupuuttoon robottien vuoksi?

Esineellistäminen ja pinnallisuus ovat olleet läsnä seksuaalisuudessa jo pitkään. Kumppanin tarpeet ovat usein toissijaisia. Tästä voi seurata vakavia ongelmia, jos valmiiksi ihmissuhdetaidoiltaan heikot ihmiset oppivat elämään robottien kanssa. Yhteiskunnassa on kuitenkin oikeita ihmisiä, joita pitää osata kohdella oikein. Robottien kehittäminen lähes ihmisiksi johtaa pysyviin ongelmiin, joiden seuraamukset voivat olla katastrofaaliset.

Netta Salonen

opiskelija, Vaasan yliopisto