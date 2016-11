Nimimerkki Huolestunut vanhempi kirjoitti (HS Mielipide 14.11.) ujon mutta älykkään lapsen ongelmista. Omien kokemusteni perusteella uskallan väittää, että tämä heijastanee koko yhteiskunnassa tapahtunutta muutosta.

Olen työskennellyt pitkään suuressa monikansallisessa yrityksessä niin suorittavassa portaassa kuin esimiestehtävissäkin. Tänä aikana olen huomannut, että pitkäjänteistä ja syvällistä asioihin paneutumista on lakattu arvostamasta.

Radiojuontaja Kimmo Vehviläinen teki taannoin sattuvan havainnon työpaikkailmoituksista. Hän totesi, että nykyisin töihin näkyy haettavan sählääjiä. Olen työelämässä joutunut usein todistamaan, että sosiaalisilta taidoiltaan hyvä mutta tietämykseltään kyseenalainen sähläri on päässyt sekoittamaan pakan ja jättänyt sotkun muiden selvitettäväksi siirtyessään uusiin tehtäviin.

Ulkomailla työskennellessäni huomasin, että työkulttuureissa on eroja. Esimerkiksi japanilaisessa kulttuurissa pitkäjänteistä asioihin paneutumista arvostetaan. Sen sijaan Kiinassa näyttää havaintojeni mukaan olevan vallalla ”pikavoittokulttuuri”. Toki Kiinan talous on kasvanut kohisten Japanin talouteen verrattuna, mutta erot lähtökohdissa on syytä muistaa. Japanin etumatka on siksi suuri, että siinä riittää kiinni otettavaa, mikä myös avaa mahdollisuuksia pikavoitoille.

Projektitiimiä kootessani halusin löytää joukkoon myös pitkäjänteiseen, keskittyneeseen työskentelyyn kykeneviä ihmisiä, koska kokemukseni mukaan se on tiimille hyödyllistä. Tiimityössä kaikkien tiimiläisten ei tarvitse olla äärimmäisen sosiaalisia. Sosiaalisia ihmisiä toki tarvitaan, mutta hyvässä tiimissä on tilaa erilaisille rooleille. Ryhmän toimintakulttuurille ja erityisesti sen vetäjälle heterogeeninen ryhmä voi aiheuttaa haasteita, mutta väitän sen olevan vaivan arvoista.

Toki voidaan kyynisesti myös päätellä, että koska työelämä näkyy suosivan tietynlaisia ominaisuuksia, on parasta totuttaa lapset tähän heti pienestä pitäen. En kuitenkaan itse usko tämän suuntauksen jatkuvan loputtomiin.

Heikki Laaksonen

Espoo