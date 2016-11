Kela aikoo poistaa kestovaipat äitiyspakkauksesta. Päätös on ristiriidassa pääministeri Juha Sipilän (kesk) hallituksen strategisen ohjelman kanssa. Siinä tavoitteena on nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Suomi on myös sitoutunut omassa hallitusohjelmassaan EU:n kiertotalouspakettiin, jossa tavoitteena on siirtää Eurooppa kiertotalouteen.

Lisäksi ympäristöministeriön ”Vähemmästä viisaammin” -ohjelman mukaan julkisella sektorilla on velvollisuus luoda omalla esimerkillään vihreämpiä toimintatapoja ja markkinoita.

Kestovaipat ovat tehokas tapa toteuttaa kiertotaloutta. Ne korvaavat kertakäyttöiset muovivaipat, joista voi koostua jopa puolet lapsiperheen tuottamasta jätteestä. Kestovaippojen materiaalipanos on vain murto-osa kertakäyttövaippoihin verrattuna. Tulevaisuus ei voi rakentua kertakäyttökulttuurille, jossa tuotteiden kiertoa kuvaa ”ota, valmista, hävitä” -malli.

Kela perustelee päätöstä saamallaan palautteella, jossa todetaan kestovaippojen jääneen monissa perheissä käyttämättä. Näkemyksemme mukaan ennakkoluulot ja tiedonpuute ovat suurimmat syyt kestovaippojen käyttämättömyyteen. Monet vanhemmat luulevat, että kestovaipat haisevat, ovat epähygieenisiä tai niitä on vaikea käyttää ja pestä. Kestovaippayhdistys tekee jatkuvasti työtä näiden ennakkoluulojen murtamiseksi ja oikean tiedon levittämiseksi.

Myös äitiyspakkauksen kestovaipan käyttämättömyyden syynä saattaa olla puutteellinen ohjeistus. Kestovaipan mukana tulisi antaa selvät ohjeet, miten vaippaa käytetään, säilytetään ja pestään. Kestovaippayhdistys tekee mielellään yhteistyötä Kelan kanssa, jotta pakkauksen kestovaippojen käytettävyyttä saadaan parannettua.

Marjanah Sadiq

puheenjohtaja, Kestovaippayhdistys ry

Päivi Lundvall

toiminnanjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Leo Stranius

toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto