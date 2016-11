Hei, täällä häirikkölapsen äiti. Luin surullisena Uupuneen äidin kirjoitusta (HS.fi/mielipide 19.11.) siitä, miten hänen lapsensa luokalla on häirikkölapsia, jotka tekevät hänen ja muiden lasten koulupäivästä helvettiä. Kirjoitus oli kuin ote minun lapseni päivästä koulussa, häirikkölapsena.

Olen todella pahoillani siitä, että lapseni tekee muiden lasten päivästä helvettiä. Sydämeni särkyy, kun mietin, mitä muut lapset joutuvat kokemaan päivän aikana minun lapseni vuoksi. Tekisin mitä vain, jotta lapseni ei satuttaisi muita. Söisin vaikka pieniä kiviä sen eteen.

Vielä enemmän sydämeni särkyy sen vuoksi, että oman lapseni tulevaisuus on vaakalaudalla. Tiedän, että lapsellani on ongelmia – niitä on yritetty hoitaa jo siitä lähtien, kun hän oli kolmevuotias. Hän on käynyt terapioissa, häntä on tutkittu pienestä pitäen ja hän on saanut diagnoosinkin, jotta saisimme hänelle mahdollisimman paljon tukea.

Harjoittelemme kotona päivittäin elämäntaitoja – sitä, miten maailmassa toimitaan. Mikään ei kuitenkaan auta lastani parantamaan tapojaan, jos koulu ei ole mukana tässä toiminnassa.

Kaupungissamme nämä häirikkölapset on integroitu suuriin luokkiin, vaikka tämä ei ole oikea kasvuympäristö lapselleni. Päivän mittaan ärsykemäärä käy ylivoimaiseksi ja aiheuttaa ongelmia. Lapseni ei muista opettajien eikä luokkatovereidensa nimiä.

Palkkitunnit ja jokapäiväiset muutokset rutiineissa saavat lapseni ymmälleen. Hänestä tuntuu kuin hänet olisi ummikkona heitetty kiinalaiseen suurkaupunkiin, jossa on hirveä vilske ja vilinä eikä kukaan puhu hänen kieltään. Hän ei ymmärrä, mitä hänelle puhutaan ja miksi muut käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät.

Sitten kun ei enää jaksa, on pakko purkaa paha olo ulos. Välillä tuolit ja pulpetit lentelevät, välillä käydään fyysisesti kiinni siihen lähimpään luokkakaveriin. Mitään hän ei tarkoita pahalla. Iltaisin hän itkee, kun hän miettii, miksi satutti kaveria vaikkei olisi halunnut.

Toivoisin, että lapseni voisi käydä koulua pienessä luokassa, jossa hänet ja hänen erityisyytensä otettaisiin huomioon. Toivoisin, että joku päivä voin ylpeänä katsoa häntä, kun kokeesta on tullut numeroksi 7.

Toivoisin, ettei elämä olisi jatkuvaa taistelua ja häpeää siitä, että lapseni on erityislapsi, jota muut pitävät häirikkönä. Toivoisin ymmärrystä myös sille pienelle häirikölle, joka on heitetty ympäristöön, jossa selviytyminen on hänelle ylivoimaista. Siihen asti voin vain olla pahoillani ja yrittää parhaani.

Häirikkölapsen äiti