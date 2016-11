Suomen hallitus harkitsee sadan miljoonan euron tukea sähkö- ja biokaasuautojen lisäämiseksi. Tavoitteena on saada näitä autoja teille 300 000 kappaletta vuoteen 2030 mennessä.

Tämä on vastoin ajatusta liikenteestä palveluna (mobility as a service), josta on puhuttu muutaman vuoden ajan entistä enemmän.

Yksityisen ihmisen kannattaa omistaa oma auto vain, jos se on halvempi tai palvelutasoltaan parempi kuin kilpailevat vaihtoehdot. Kuitenkin yksityisauto tuntuu olevan itsestään selvä lähtökohta useimmille. Itseajavista autoista puhutaan siitä näkökulmasta, että lähitulevaisuudessa omaa autoa ajaessaan voi lukea kirjaa.

Mutta ei robottiautoista tule yksityisautoja, vaan ne romuttavat koko yksityisautoilun merkityksen. Miksikö? Nykyisin autonomistaja voi pitää järkevänä seisottaa autoa yli 22 tuntia päivässä käyttämättömänä. Robottiauton omistaja ei voi. Hänen kannattaa panna ajokkinsa kuljettamaan muita ihmisiä silloin, kun hän ei itse tarvitse sitä.

Tämä on joustavampaa kuin nykyratkaisuilla: taksin kuluja lisää kuljettaja, mutta robotti ei lomarahoja kysele. Yhteisöautoja pitää seistä parkissa odottamassa, mutta robottiautot voivat ajaa koko ajan ja noukkia useita asiakkaita kerralla. Ja koska tämä on hyvä bisnes, kaupunkeihin ilmestyy riittämiin firmojen robottiautoja. Oma auto muuttuu sijoituskohteena huonosta järjettömäksi. Suomen kannattaisi ymmärtää tämä ja varautua siihen ennen muita.

Arvioimme jo vuonna 2005, että puolet pääkaupunkiseudun henkilöautoliikenteestä olisi korvattavissa yhteiskäyttöisiä taksibusseja käyttämällä. Tehokkaan matkojenyhdistelyn ansiosta hinta olisi vain jonkin verran bussia kalliimpi. Kuljettajan palkkamenot olisivat tuosta kustannuksesta selvästi yli puolet.

Yhteiskäytössä olevien robottiautojen avulla voidaan siis päästä busseja halvempaan liikenteeseen tilauskyytien palvelutasolla ja ajoneuvojen määrällä, joka on alle kymmenesosa nykyisestä henkilöautokannasta.

Valtio haaskaa rahansa, jos se tukee yksityisautoilua, olivatpa ne päästöiltään millaisia tahansa. Yhteiskäytössä olevien kulkuneuvojen tukeminen on paljon tehokkaampaa, koska jokainen ajoneuvo kuljettaa paljon enemmän ihmisiä ja koska se tukee myös liikennepalvelumarkkinoiden kehittymistä.

Itseajavien autojen tulo voi kestää vielä useita vuosia, mutta matkojenyhdistelyn tekniikka on jo olemassa, kunhan markkinat saadaan luotua.

Valtion olisi myös kiireesti suunniteltava verotusta ottamaan huomioon, että yksityisautot katoavat verotuskohteena. Tämä on usean miljardin euron haaste.

Jouni Tuomisto

johtava tutkija

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos