Lastensuojelun sijaishuollossa olleilta lapsilta on pyydetty virallisesti anteeksi. Tätä asiaa mitenkään väheksymättä kysyn, kuka pyytäisi anteeksi niiltä lapsilta, jotka ovat eläneet ilman lapsuutta ja nuoruutta omassa kodissaan.

Sodan jälkeen syntyneissä heitä on paljon. Osa heistä on saanut alle kouluikäisenä olla täyttä työvoimaa perheessä: sisarten kaitsijana, tiskaajana ja siivoojana. Maatalon työt ja naapureiden auttaminen kuuluivat kouluikäisille lapsille ja siitä saatu mahdollinen rahakorvaus äidille. Kun tällainen pieni lapsi ei ole aina osannut tai jaksanut tehdä kaikkea vaadittavaa, hän on saanut selkäsaunan tietämättä syytä.

Vanhemmat eivät ole kyenneet anteeksipyyntöön eivätkä ole arvostaneet kaikkia tasapuolisesti. Tällaisia omassa kodissaan kaltoin kohdeltuja ja ilman rakkautta eläneitä lapsia on Suomessa paljon.

Trauman seurauksista ei ole puhuttu eikä asiaan ole kiinnitetty huomiota – puhumattakaan, että olisi tarjottu terapiaa.

Näille kaltoin kohdelluille lapsille kodinhoitajat ovat edustaneet tervettä ja lämmintä aikuista. Ihmettelenkin, missä nämä ihanat ja ammattitaitoiset henkilöt ovat. 1990-luvun alussa kodinhoitajia siirrettiin lastensuojelun perhetyöhön, johon myöhemmin tulivat sosionomit tekemään samaa työtä erilaisella työotteella.

Kodinhoitajan työn luonne muuttui eikä se enää ollut sitä, mitä perheet oikeasti tarvitsivat: esimerkiksi apua sairaan lapsen hoidossa ja synnytyksen jälkeisessä tuessa.

Näitä käytännönläheisiä ja rautaisia ammattilaisia perheet tarvitsisivat tukemaan jaksamista. Kaltoin kohdellulle lapselle kodinhoitaja olisi lisäksi hieno malli terveestä aikuisesta. Yksikään lapsi ei saa enää olla kaltoin kohdeltu omassa kodissaan.

Kodinhoitajat takaisin