Poikani on päiväkodissa ryhmässä, johon kuuluu kuusi samanikäistä poikaa. Pojat leikkivät päiväkodissa yhdessä, ja lapseni pitää poikia kavereinaan.

Poikani on hyväntahtoinen ja kiltti, mutta hänen leikkitaitonsa ovat hiukan ikätovereita jäljessä. Siksi hän joutuu toisinaan turvautumaan aikuisen apuun, jotta pysyy leikeissä mukana.

Syksyn aikana poikani on jo kolmesti jätetty ainoana ilman kutsua muiden poikien synttärijuhlille. Hän on tästä aivan surun murtama, sillä meillä on opetettu, että vain yhtä ryhmästä ei koskaan jätetä kutsumatta, ja tätä ohjetta on noudatettu synttäreitä järjestettäessä.

En odota, että lapset osaisivat asettua toisen asemaan ja miettiä, miltä kutsumatta jääneestä lapsesta tuntuu, mutta vanhempien on se osattava tehdä ja estää syrjintä. Pyydänkin kaikkia vanhempia miettimään kahdesti ennen kuin annatte luvan jättää sen yhden, kenties hieman erilaisen lapsen kutsumatta. Miettikää, miltä tuntuisi, jos kyseessä olisi oma lapsenne.

Miettikää, miltä tuntuisi toistuvasti lohduttaa surevaa lasta ja yrittää keksiä selityksiä, miksi hän ei taaskaan saanut kutsua.

Miettikää, miltä lapsesta tuntuu jatkuvasti kuunnella päiväkodissa, kuinka hauskaa muilla on syntymäpäivillä ollut. Lapset puhuvat päiväkodissa synttäreistä, vaikka kutsut jaettaisiinkin päiväkodin ulkopuolella.

Ehkä sieltä juhlapöydästä kuitenkin löytyisi se yksi ylimääräinen paikka, jotta yhdenkään lapsen ei tarvitse surra kotona sillä aikaa, kun muut juhlivat.

Äiti