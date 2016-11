Sain hiljattain ensimmäisen lapseni. Jo raskausaikana ajattelin, että pienokaisen imettäminen on minulle itsestään selvä asia, sillä onhan äidinmaito parasta ravintoa vauvalle.

Vauvan syntymän jälkeen minut yllätti se, että joka tuutista suorastaan pursusi kehotuksia imettää lasta. Jo synnytyssairaalassa syliini tungettiin erilaisia imetyksestä kertovia oppaita, joissa imetyksen tärkeyttä korostettiin alleviivauksin. Vaikka olin ajatellut imettäväni, oli hämmästyttävää huomata, miten sitä tarjottiin voimakkaasti ainoana mahdollisena vaihtoehtona.

Meille, jotka olemme kasvaneet kilteistä tytöistä aikuisiksi naisiksi, on hyvin vaikea vastustaa näin selvää ohjausta. Lisäksi, jos jostain syystä imetys ei ota luonnistuakseen, netin keskustelupalstojen kirjoittajat ovat kyllä valmiita syyllistämään juuri äidiksi tulleita naisia.

Haluaisin tuoda imetyskeskusteluun toisen näkökulman. Kuulin jo raskausaikana imettämisen suojaavan uudelta raskaudelta. Ensin ajattelin, että onpas kätevää! Ei tarvitse miettiä ehkäisyasioita, kun imettää lasta.

Lapseni syntymän jälkeen ja imetyksen alettua huomasin kuitenkin, että eipä sitä ehkäisyä tarvitse juuri miettiä. Keho oli synnytyksen jäljiltä vielä vähän rikki, ja olin myös väsynyt. Seksi oli mielessäni aivan pohjimmaisena.

Kun aikaa kului ja kehoni alkoi toipua, aloin hieman kuulostella tuntemuksiani. Limakalvot olivat rutikuivat eikä halukkuus ollut palautunut. Seksin yrittäminen sattui liukuvoiteista huolimatta.

Tajusin tovin googlaamisen jälkeen, että aivan totta: eihän kehoni tietenkään halua seksiä, joka tuottaisi uuden jälkeläisen. Sille ei ole nyt mahdollisuutta, koska imetän ja hoivaan juuri ensimmäistäni.

Olisin toki voinut tehdä seksistä suorituksen – sellainenhan siitä tuntuu monille tulevan. ”Kivusta ja kuivuudesta viis! Tarvitseehan mieskin läheisyyttä.” Tähän en kuitenkaan halunnut ryhtyä, sillä itseni tuntien olisin vain aiheuttanut itselleni henkisesti suurempaa vahinkoa.

Otin asian puheeksi mieheni kanssa ja punnitsimme eri vaihtoehtoja. Siirretäänkö lapsi kokonaan korvikemaidolle? Kuinka kauan mies jaksaa olla ilman seksiä? Kumppanini oli sitä mieltä, ettei enää hetkeäkään.

Mietimme, mikä on vauvalle todella tärkeintä: paras mahdollinen ravinto vai vanhempien paras mahdollinen parisuhde? Päätimme siirtyä korvikemaitoon hetimiten, asteittain. Lopetin siis imetyksen hiljalleen vauvan ollessa vain kuukauden ikäinen.

Seksihalut palasivat, kun olin ollut viikon imettämättä. Bonuksena vauva alkoi nukkua öisin jopa neljän tunnin pätkiä, koska korvike sulaa hitaammin kuin äidinmaito.

Silti on pakko myöntää, että harmittaa. Olisin halunnut imettää, olisin halunnut antaa lapselleni sitä parasta mahdollista ravintoa ja luoda välillemme vahvan yhteyden.

Olisin halunnut tietää etukäteen, että saatan joutua tekemään erittäin vaikean valinnan vauvani ja mieheni välillä. Punnitsin asiaa pitkään, ja valitsin mieheni. Mieheni on se, johon rakastuin ja jonka valitsin kumppanikseni. Mieheni on se, jonka kanssa päätimme perustaa perheen. Mieheni on se, joka jää rinnalleni, kun lapsi lähtee omilleen.

Nyt jälkeenpäin syyllisyys imetyksen lopettamisesta vaivaa minua, ja varmasti se osaltaan vaikutti tämän kirjoituksen syntyyn.

Toivon, ettei imetystä tuputettaisi niin voimakkaasti ainoana vaihtoehtona. Sen seuraukset parisuhteelle ja ydinperheelle voivat olla raskaat. Harva parisuhde kestää puolen vuoden tai jopa vuoden seksittömyyttä, mikä on nykyinen imetyssuositus.

Olen äiti, vaikka en imetä