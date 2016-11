Vastavalmistunut opettaja (HS Mielipide 24.11.) kirjoitti ikävistä kokemuksistaan ensimmäisenä työvuotenaan aineenopettajana. Hän tunsi jääneensä yksin toimiessaan vanhempien kanssa, aggressiivisen lapsen kohtaamisessa, työrauhan ylläpitämisessä ja työyhteisön ongelmien edessä. On selvää, että tällaisissa tilanteissa opettaja tuntee voimattomuutta.

Noviisiopettajia koskeva tutkimus osoittaa, että vastavalmistunut opettaja ei ole tunteidensa kanssa yksin. Ensimmäisen vuoden aikana yli puolet työhön liittyvistä tunteista ovat voimia vieviä.

Maisterintutkintoon kuuluvien pedagogisten opintojen tavoite on antaa opiskelijalle perusvalmiudet itsenäisenä opettajana toimimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen. Opettajan työn lukuisista osa-alueista yksi liittyy Vastavalmistuneen opettajan kuvailemiin tilanteisiin. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella näitä teemoja käsitellään esimerkiksi opintojaksolla Erityisyyden ja moninaisuuden kohtaaminen, joka on kaikille opettajaksi opiskeleville yhteinen. Näitä teemoja tarkastellaan myös opetusharjoittelun aikana. Opiskelijapalaute otetaan huomioon teemojen valinnassa. Opetusharjoittelussa keskitytään ensisijaisesti ihan tavallisten lasten opetukseen ja oppimiseen. Sellaisia valtaosa oppilaista kuitenkin on.

Valitettavan monessa koulussa uusi opettaja jätetään yksin hoitamaan sitä kaikkea moninaisuutta, jota Vastavalmistunut opettaja kuvaili työssään kohtaavansa. Suomessa ei ole järjestelmällistä uusien opettajien perehdyttämistä työyhteisöön, mutta monissa kunnissa tähän kiinnitetään huomiota.

Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos on kouluttanut noin 150 vertaisryhmämentoria (Osaava Verme) Etelä-Suomen kuntiin. Esimerkiksi Espoossa aloittelevat opettajat pääsevät mukaan mentorointiin.

Eräissä muissakin kunnissa vertaisryhmämentorointi toimii hyvin. Näin ei kuitenkaan vielä ole kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien kohdalla. Verme-ryhmiä kannattaa tiedustella omasta koulusta tai kunnasta.

Opettajankoulutuksessa tapahtuu parhaillaan suuria muutoksia osana Helsingin yliopiston tutkinnonuudistusta. Vastedes työyhteisötaitoihin ja koulukulttuurin kehittämisen valmiuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Riitta Jyrhämä

opettajankoulutuslaitoksen opetusvarajohtaja

Tapio Lahtero

harjoittelukoulujen johtava rehtori

Kalle Juuti

aineenopettajankoulutuksen varajohtaja