Ralph Jaari kirjoitti osuvasti ikääntyneiden ihmisten digiongelmista (HS Mielipide 22.11.).

Olen Jaarin kanssa samaa ikäluokkaa. Olen mielestäni varsin näppärä tietotekniikassa. Omistan älypuhelimen, tabletin, tietokoneen ja älytelevision. Käytän niitä oivallisesti. Pidän itseäni mallidigivanhuksena.

Yhdyn silti täysin Jaarin näkemykseen koneiden kangertelusta ja vaikeakäyttöisyydestä: koneet ja ohjelmat eivät ”puhu” minulle vaan ympäröivälle infrastruktuurille.

Koen jatkuvasti keskeytyneitä istuntoja ja eksyn eri palveluita hakiessani. Tv-ohjelmien katselu takkuilee. Kun tähän lisätään vielä 46 eri käyttäjätunnusta ja salasanaa sekä kolme ovikoodia, joita tarvitsen, turhautumista ei voi välttää.

Saan lukea vähän väliä, kuinka internetyhteydessä on ongelmia, palveluun ei nyt pääse, palvelu ei ole nyt käytössä, yritä uudelleen, salasana on vanhentunut, istunto on päättynyt eikä selain tue tätä toimintoa. Onneksi usein on kyse sellaisista toiminnoista, joilla ei oikeudellista vaikutusta minuun.

Jos ja kun tähän sotkuun lisätään vielä virallinen, oikeudellisia vaikutuksia ja kansalaisuusvelvoituksia sisältävä posti, ei hyvää seuraa. Ehkä tulee vielä päivä, jolloin ulosottomies myy asuntoni tietämättäni, tai istun vankilassa, koska en ole saanut haastetta. Kenties menetän veroilmoituksen korjausmahdollisuuden. Ehkä veneeni viedään Tattarisuolle ja eläkkeeni lopetetaan.

Kaikki tämä voi tapahtua vain siksi, etten tajunnut/osannut/välittänyt korjata palomuuriani, jotta pääsen lukemaan virallisen postini digitaalisena.

Se nyt on ainakin varmaa, että jääkaappiani en digitalisoi. Se sulaisi satavarmasti. Mutta voihan siinä käydä niin, että kotihoito pakottaa siihen – jotta näkevät ravitsemustilanteeni.

Siinä tapauksessa kaivan kuopan ja vien ruuat sinne. Ja nauran utopistisille digiloikille. Syön kourallisen verenpainelääkkeitä ennen kuin aloitan vastineen kirjoittamisen Helsingin kotihoitoon. Painan koneen käynnistysnappia ja huokaisen.

Eero Kaaja

Helsinki