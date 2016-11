Mielipide

Guggenheimin taidemuseolle voi olla elinkeinopoliittisia perusteluja, mutta arkkitehtuurikilpailun voittajaesitystä ei pidä hyväksyä toteutettavaksi vaihtoehdoksi. Helsingin valkoista fasadia ei saa pilata mustilla rakennuksilla, olivatpa ne wau-arkkitehtuuria tai eivät.

Guggenheimin museoon ei pidä laittaa julkisia varoja, ellei ­samalla päätetä kansallisen arkkitehtuuri- ja designmuseon rakentamisesta osana itsenäisyyden juhlavuoden lupauksia. On käsittämätöntä, että Guggenheim rinnastetaan Ateneumiin, ikään kuin nyt oltaisiin tekemässä kansallisgalleriaa. Suomi on maailman­kulttuurin ehdottomalla huipulla Alvar Aallon ja Tapio Wirkkalan taiteenaloilla. On häpeällistä, jos tätä ei ymmärretä.

Paavo Lipponen

arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon valitsija 2016