Professori mielipidesivulla: Häpeä saa syytetyn peittämään kasvonsa

Mielipide

kysyi, miksi syytetty saa naamioitua (HS Mielipide 9.12.) http://www.hs.fi/paivanlehti/09122016/art-2000004999004.html Antti Jokela http://www.hs.fi/paivanlehti/11122016/art-2000005001903.html ja Eerikki Pekkarinen http://www.hs.fi/paivanlehti/11122016/art-2000005001904.html vastasivat (HS Mielipide 11.12.) omista näkökulmistaan. Täydennyksenä haluan vielä tuoda mukaan uuden kysymyksen: Miksi syytetty piiloutuu? Meidän ei pidä kysyä ainoastaan ­sitä, mitä saa tai ei saa tehdä, vaan myös sitä, miksi joku ­menettelee tietyllä tavalla.Mielestäni kasvonsa piilottelemisen syynä oikeudessa on häpeä. Syytetty peittää kasvonsa, koska hän kokee menettäneensä tai olevansa menettämässä kasvonsa sen takia, mistä häntä syytetään. Kasvoista meidät tunnistetaan ja viimeinen asia, jonka haluaisimme menettää, ovat kasvot.Oikeussaliin kasvot peitettynä asteleva syytetty ei haluaisi tulla nähdyksi, kuvatuksi ja tunnistetuksi sellaisena, jollainen ei toivoisi olevansa. Tavallaan kysymys on itsesuojelusta. Häpeävä ei halua tulla nähdyksi sellaisena, jota ei arvosteta eikä hyväksytä.Minun on toki hyvin helppo ymmärtää kysymys, saako syytetty piiloutua. Silti syytetyn ­oikeutta piiloutua on hyvä tarkastella myös ihmisoikeuskysymyksenä. Kun häpeästä kärsivä pelkää leimautuvansa julkisuudessa sellaiseksi, josta häntä syytetään, syytteen rauettuakin hän todennäköisesti joutuisi kantamaan leimatun osaa.Ihmisoikeuksiin kuuluu itsesuojelun ohella myös oikeus tuntea tiettyjä tunteita. Häpeä on yksi ihmistä syvimmin koskettavista tunteista. Se on paljon syvemmältä kouraiseva kuin esimerkiksi syyllisyys. Se kouraisee syvemmältä, koska se vaarantaa ihmisen olemassa­olon oikeuden, itsearvostuksen ja kunnian.Näitä syvällä olevia arvoja tai paremminkin niiden menettämistä julkisuudessa syytetty siis pyrkii varjelemaan peittäessään kasvonsa.Kasvojensa peittämisessä voi nähdä asianomaisen taholta myös terveen piirteen: syytetty – riippumatta siitä, tullaanko hänet toteamaan syylliseksi vai ei – tavallaan itsekin myöntää, ettei se, mistä häntä syytetään, ole erityisen kunniakasta. Hän ei näe ylpeilemisen aihetta, jos hänet julkisuudessa tunnistettaisiin siitä, mistä häntä syytetään. Tässä mielessä kasvojensa peittäjä ilmentää jotakin myönteiseen ihmisyyteen kuuluvaa.