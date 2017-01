Prikaatinkenraali mielipidesivulla: Maavoiminen varustaminen on tärkeintä – Suomi ei ole saari

Mielipide

Itämeren alueen tilanne on muuttunut perusteellisesti. Naton itäraja Suomenlahden etelärannalla on Virolahden tasalla.



Neuvostoliitolla liittolaisineen oli kylmän sodan päättyessä Itämerellä 530 taistelualusta, Venäjällä oli vuonna 2015 44 alusta. Itämeren Nato-mailla sekä Ruotsilla ja Suomella oli vuonna 2015 186 taistelualusta. Luvussa ei ole huomioitu Ruotsin, Tanskan ja Saksan Itämeren ulkopuolella toimivia aluksia, mutta ei myöskään Itämerellä toimivia Yhdysvaltain, Kanadan, Britannian, Hollannin ja Ranskan aluksia.



Venäjä kiistää läntistä lukumääräistä ylivoimaa koko alueelle ulottuvin, maalta, mereltä ja ilmasta laukaistavin pitkälle kantavin ohjuksin. Osapuolten ohjusten määrät ovat vielä rajalliset mutta merkittävät osumatarkkuuden kasvaessa. Suuri, useita satoja miljoonia euroja maksava ja jatkuvan havainnoinnin kohteena oleva alus on vaikeasti torjuttaville ohjuksille unelmamaali.



Suomi on EU:n jäsenmaana osa läntistä puolustusyhteisöä. Puolustuksemme painopiste on maa-alueen kohteiden puolustamisessa – siellä, missä ihmiset elävät. Tässä maamme on aika yksin, eikä Naton jäsenyys toisi juurikaan maavoimien joukkoja avuksemme.



Maavoimien materiaali vanhenee. Maavoimia, joiden varuskuntiin niiden valmius perustuu, on supistettu rajusti. Varustaminen on pahasti kesken.



Uhka maa-alueiden kohteisiin voi tulla myös ilmasta. Menestyksellinen puolustus edellyttää myös tehokasta ilmapuolustusta eli ilma-asetta ja ilmatorjuntaa. Merivoimat tukevat rannikon kohteiden puolustusta ja osallistuvat ilmavoimien ohella meriliikenteen suojaamiseen.



Kaikkia puolustushaaroja tarvitaan, mutta puheet puolustushaarojen tasavahvoista rooleista ovat hämmentäviä. Maavoimien varustaminen on tärkeysjärjestyksessä luonnollisesti ensimmäisenä. ”Vuorojärjestyksellä” ei liene merkitystä.



Jotkut vertaavat Suomea saareen sillä perusteella, että ulkomaankauppamme kulkee pääosin meritse. Suomi ei kuitenkaan ole saari, vaan niemi, joka venäläisessä geopoliittisessa ajattelussa kuuluu Venäjän etupiiriin. Yhteistä maarajaa tällä ”saarella” on Venäjän kanssa 1 230 kilometriä. Esimerkiksi Ruotsilla ei tällaista maarajaa ole laisinkaan.



Jostain syystä toiminnasta Itämerellä puhutaan usein ikään kuin Suomella ei tuota maarajaa olisikaan.



Lauri Kiianlinna



prikaatikenraali evp, Helsinki