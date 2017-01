Jalkapallon suunta on hukassa

Mielipide

Olemme

huolis­samme ja surullisia suomalaisen jalkapallon nykytilasta. Lapsi- ja nuorisovaiheen valmentajina olemme hämmästelleet niitä linjauksia, joita lajin kotimainen kattojärjestö, Suomen Palloliitto, on antanut lajin kehittämiseksi. Päällimmäinen tunne on usein ollut turhautuminen vallitsevaan tilanteeseen.Julkinen keskustelu lajin kehitys- ja muutostarpeista on ollut yksipuolista, laiskaa ja jopa ­vähättelevää. Viiltävän itsekriittisyyden ja avoimen rehellisyyden sijasta jalkapallokeskusteluissa on levitetty käsiä ja toivottu muutosta ilman mitään varteenotettavia toimenpiteitä.Kilpajalkapalloilun laadun ­parantamiseksi tärkeimmäksi prioriteetiksi on nostettava valmennuksen laadun kehittäminen. Muuta vaihtoehtoa ei ole.Suomen kokoisessa maassa valmentaja- ja pelaajakehityksen tulee tapahtua vielä korostuneemmin liittovetoisesti, kuten esimerkiksi Belgiassa ja Hollannissa on menestyksekkäästi tehty. Palloliitto tarvitsee oman lasten valmennuksen asian­tuntijan, joka toimii aktiivisessa yhteistyössä maan johtavien kasvattajaseurojen kanssa.Palloliiton nykyinen koulutussisältö tukee vain minimaalisesti valmentajia, jotka työskentelevät lasten parissa. Jalkapallon valmennus- ja kehityskeskus ­Sami Hyypiä Akatemia on askel oikeaan suuntaan, mutta ei ­vielä riitä, jos tavoitteena on laadukkaampi pelaajakehitys.Kilpa- ja harrastejalkapallo ovat sekoittuneet tavalla, joka on tehnyt hallaa koko jalka­pallojärjestelmällemme. Pallo­liiton on otettava aktiivinen rooli ja tuettava laadukkaimpia ­seuroja huippujalkapalloproses­sissa. Kilpa- ja harrastetoiminnan kehittäminen ei voi perustua ­samoihin periaatteisiin.Suomalainen jalkapallo on nyt pohjamudissa, eikä tunnelin päässä ole näkyvissä valoa. ­Tähän asti on tehty pieniä muutoksia ja toivottu suuria tuloksia. Suunta on muutettava: on tehtävä suuria muutoksia, jotta saisimme edes pieniä tuloksia.